La federación de empresarios del comercio (Afedeco) considera que el plan Palma Camina es un «error garrafal» que no se soluciona con la rebaja del precio de los aparcamientos a los clientes del pequeño comercio, tal como se comprometió Cort ante otra patronal del sector, Pimeco.

«El alcalde y el concejal de Movilidad demuestran con este anuncio que no son conscientes del error garrafal que están cometiendo al tratar de implantar una medida que choca frontalmente con los intereses de los comerciantes. Si quieren rebajar este 10%, que lo hagan, pero que no lo vendan como favor a las patronales porque desde Afedeco decimos que esta medida no va a salvar la maltrecha situación que vive el sector», manifestó ayer su presidente, Antoni Gayà. Afedeco reclamó que se bonifique «el 100% de los aparcamientos a quienes deciden comprar en el centro».

Con el plan de Cort de limitar el aparcamiento en calles y la circulación en toda el área comprendida por las avenidas, Afedeco asegura que «Palma camina… hacia los macro centros comerciales de la periferia» y que «se demuestra claramente que el equipo de gobierno apuesta decididamente por cerrar las tiendas tradicionales».

Tras manifestar su «más contundente rechazo a Palma Camina», Afedeco reclamó que se empiece «por limpiar la ciudad que cada día está más sucia», que se elimine «por completo del centro la venta ambulante» y que se incremente el número de policías «porque la inseguridad y los carteristas están aumentando exponencialmente».

Por su parte, el Ayuntamiento informó ayer que durante este mes de junio ya se había reunido con unas 15 entidades ciudadanas y empresas para presentar Palma Camina.