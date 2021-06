Palmario | Denuncian que un chófer de la EMT no llevaba mascarilla

Ayer se produjo una situación como mínimo desagradable entre un chófer de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y un grupo de usuarios del transporte público palmesano a cuenta de si los conductores están obligados o no a llevar mascarilla mientras están realizando su trabajo. Pues bien, la respuesta es que no, ya que todos los buses de la flota de la EMT están dotados de mampara que aísla al chófer del pasaje. Otra cosa distinta es que los usuarios del transporte público desconozcan esta norma y crean que, como ellos, el chófer también está obligado a llevarla. Se trata de una situación que, por lo visto, últimamente se repite bastante a menudo y que podría ser fácilmente solventable con un simple cartel informativo que advirtiera a los usuarios de que tras la mampara el conductor no está obligado a llevar mascarilla.

Una semana de vacaciones en Palma cuesta un ojo de la cara

Según el comparador Rastreator, pasar una semana de vacaciones en Palma cuesta algo así como un ojo de la cara. De hecho, la ciudad se encuentra entre las más caras de España este verano con un gasto medio de 1.474 euros, precio solo superado por Cádiz. Este comparador ha realizado el estudio sobre las diez ciudades más visitadas en 2020, según los datos del INE, teniendo en cuenta una estancia de siete días y seis noches en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad, el precio medio del alquiler de un choche, el de un litro de carburante, una cena para dos personas en un céntrico restaurante, una cerveza de medio litro y un café en un bar céntrico.

El PP denuncia que la auditoría está infradotada

El grupo municipal del PP ha denunciado que el área de Auditoría de Cort está infradotada y reclama al equipo de gobierno que atienda la petición de los funcionarios para evitar infracciones reiteradas.