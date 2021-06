Més marca distancias con la bienvenida del Govern al primer crucero tras la covid

La bienvenida prevista por el Govern para hoy al Mein Schiff 2, de TUI Cruises, el primer crucero que regresa a la isla después de que la pandemia interrumpiera su actividad hace ya más de un año, no ha caído especialmente bien a Més. Los ecosoberanistas se han encargado hoy de marcar distancias emitiendo un oportuno comunicado en el que insisten en la necesidad de «poner límites» a su llegada y criticaron la recepción prevista por sus socios: «No puede ser que el Govern rinda pleitesia al modelo que nos ha traído al desastre», ha expresado en redes su diputado Joan Mas Collet.

La decisión del Govern de enviar una delegación encabezada por el conseller de Turismo, Iago Negueruela, al puerto de Palma para recibir hoy al Mein Schiff 2 choca con la línea del Pacto, que reclamaba hace apenas un año y medio una moratoria en la programación de cruceros. De hecho, fijar un techo al turismo de cruceros fue el gran anuncio del discurso de investidura de Francina Armengol hace dos años. Sin embargo, después de más de un año de pandemia sin recibir ni un crucero, la cosa ha cambiado, y ahora el Govern quiere escenificar la recuperación de esta actividad.

Pero Més no lo ve así. Los ecosoberanistas han emitido hoy un comunicado en el que defienden la necesidad de «poner límites» a los cruceros y en el que tildan de «ciertamente excesiva» la «comitiva política» prevista por el Govern. «Es posible que la situación de pandemia y crisis económica no genere una alta demanda de este tipo de turismo, pero si no se hace una planificación ahora volveremos a cifras de antes de la pandemia», alertan. «No puede ser que el Govern rinda pleitesia al modelo que nos ha traído al desastre», ha criticado en redes su diputado de Més, Joan Mas.

El PSOE: "Es un gesto simbólico"

La portavoz del PSOE, Pilar Costa, ha defendido que la recepción es un «gesto simbólico» y ha negado que en ningún momento el Govern se haya mostrado en contra de los cruceros, en respuesta al nuevo portavoz del PP, Antoni Costa, que ha ironizado sobre que el Govern haya pasado «de denostar el turismo de cruceros a recibirlos con los brazos abiertos». Desde Podemos, su portavoz, Alejandro López, ha evitado cargar contra la recepción del Govern, pero ha coincidido con Més en «poner sobre la mesa el debate de cuántos cruceros pueden aguantar en nuestras islas».