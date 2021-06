Usuarios de la EMT han denunciado la actitud de menosprecio hacia ellos por parte de un chófer de la EMT, que se ha negado a ponerse mascarilla cuando varios ciudadanos se han dirigido a él exigiéndoselo. Los hechos han ocurrido este mediodía sobre las 13,30 horas en el autobús 122 que cubre la línea 5 en el trayecto de la plaza de España hacia el Rafal Nou.

El chófer de este autobús, que como el del resto de la flota cuanta con una mampara de separación, realizaba su trabajo sin mascarilla, lo que ha sido recriminado por varios usuarios, que le han requerido que se pusiera este medio de protección. Una de las denunciantes ha manifestado que no es la primera vez que ocurre una situación similar, y que ha sido varias veces denunciada a la empresa sin que esta haya actuado para solventar esta situación que consideran irregular y que pone en peligro la salud de los usuarios del transporte público.

Desde la dirección de la empresa municipal, sin embargo, han manifestado que los conductores no están obligados a realizar su trabajo con la mascarilla puesta, por cuanto los 188 autobuses de la flota disponen de mamparas de protección que les separa de los usuarios. Lamentan que se produzca esta situación, que atribuyen al desconocimiento de la normativa en vigor por parte de los usuarios y confirman que han recibido varias quejas en este sentido, insistiendo en que no pueden actual al respecto puesto que el uso de la mascarilla no es obligatorio por parte de los conductores.