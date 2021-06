Cort afirma que el casal de la calle Sant Bartomeu que quiere convertirse en hotel es estable

El edificio situado en el número tres de la calle de Sant Bartomeu de Palma «no presenta deficiencias en cuanto a la estabilidad», precisamente por la realización de una obra de rehabilitación integral «sobredimensionada» que carecía de permiso municipal, por lo que «en ningún caso, es asimilable a los hechos ocurridos en el edificio de Sa Quartera, en el que sí se habían dictado medidas cautelares que no se ejecutaron».

La concejalía de Modelo de Ciudad de Cort rechaza de forma contundente que exista un peligro inminente de derrumbe del inmueble o de parte de él. No obstante, «por precaución, y debido a que el promotor hace más de un año retiró algunos elementos preexistentes derivados de medidas cautelares, el servicio de protección de la edificación realizará una nueva revisión de la fachada por si se han de dictar nuevas medidas cautelares», con el fin de garantizar la seguridad tanto del inmueble, como de los vecinos y de los peatones que circulan por esta calle.

Desde Urbanismo recuerdan que los propietarios de este inmueble iniciaron unas obras sin licencia que fueron paralizadas el seis de noviembre de 2017 mediante un decreto de suspensión.

Posteriormente, el permiso de instalación y obras para la reforma del edificio y el cambio de uso a hotel fue denegado el 28 de julio de 2020. Esta denegación se basó en el hecho de que ya se habían ejecutado obras sin licencia, que consistían en una rehabilitación integral, y que no eran legalizables porque no cumplían con los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tal como informa el departamento de Urbanismo de Cort, concretamente, se informó desfavorablemente la propuesta de la actuación ya ejecutada porque consistía en una estructura metálica con forjados «colaborantes», una tecnología de prefabricación habitualmente utilizada en naves industriales.

Posteriormente, los propietarios quisieron tramitar un expediente de ruina ante el departamento de disciplina, cuando ya se había ejecutado parte de la obra de rehabilitación.

Después se presentó una licencia de legalización. No obstante, al haberse realizado estas obras de rehabilitación no autorizadas, la propuesta de restitución no se ajusta a la totalidad de las obras ejecutadas sin permiso. De esta forma, hasta que se presente un proyecto de restitución que afecte a la totalidad de los trabajos ilegales no se podrá autorizar ninguna reforma.

Asimismo, se insiste en que el cambio de uso a hotel ya no es autorizable porque una vez que ha sido denegado, si se vuelve a solicitar la normativa actual no lo permite. Solo será autorizable la reforma del uso residencial una vez se haya restituido la parte no legalizable (la estructura metálica).