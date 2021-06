«Hemos presentado proyectos de 500 millones a los fondos de recuperación»

En el ecuador del mandato y con quince meses de pandemia a sus espaldas, José Hila afirma que no ha pensado en ningún momento en tirar la toalla y que aún tiene energía, ganas, ilusión y proyecto para seguir cambiando la ciudad. Reconoce que el momento más duro fue cuando tuvieron que cerrar parques y servicios públicos.

El próximo día 15 se cumplen dos años al frente de la alcaldía con casi 15 meses de pandemia. ¿En algún momento ha pensado en tirar la toalla?

Tirar la toalla no, pero le reconozco que en algún momento he pensado que hemos tenido mala suerte, porque la verdad es que es una desgracia que nos haya tocado a todos y a todas una pandemia como no ha habido en un siglo, y también para los que nos ha tocado gobernar.

¿Piensa presentarse nuevamente como candidato del PSIB-PSOE a la alcaldía, o cree que ha llegado el momento de retirarse?

En mi caso habrán sido seis años como alcalde, puesto que en el primer mandato solo estuve los dos primeros. Estoy a disposición del partido. Tengo energía, ganas, ilusión y proyecto para seguir cambiando esta ciudad.

¿Qué momento de los vividos estos meses como alcalde ha sido el más difícil?

Cuando tuvimos que empezar a cerrar parques, servicios públicos, porque estábamos en plena ola de la pandemia y había que preservar la vida de las personas por encima de todo y eso suponía prácticamente cerrar la ciudad. Fue un momento durísimo que jamás en mi vida pensé que viviría.

¿Qué prioridades o promesas electorales deberá aparcar o renunciar?

De momento no tengo ninguna que no creo que podamos alcanzar. Entre otras cosas porque nuestra propuesta de modelo de ciudad es bastante adecuada para afrontar el tiempo posterior a la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha puesto sobre la mesa que tenemos que cambiar el modelo de vida que llevábamos y la ciudad que teníamos e ir hacia una ciudad diferente, más saludable, que nos cuide, más moderna y sostenible. Y este era nuestro programa de gobierno, por lo que creo que esta pandemia lo que hará es dar más fuerza a ese modelo de ciudad que planteábamos.

Hace un año reclamaba poder utilizar los 35 millones del superávit municipal y criticó la negativa del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora que lo han podido hacer, ¿cree que es suficiente para cubrir las necesidades?

A ver, creo que de momento sí. Porque además no es solo que pudiésemos utilizar los remanentes, sino que pudiéramos incumplir la regla de gasto. Y eso también nos permite disponer de más dinero. Entre las dos medidas hemos podido conseguir el dinero que necesitábamos para atender las necesidades. Por eso estamos dando ayudas históricas, como nunca se habían dado a empresas, autónomos y a personas, en el caso de Bienestar Social.

¿Podría cuantificar estas ayudas?

En el caso de Bienestar Social estamos hablando de 24 millones y para las empresas y autónomos hay que incluir los 11,5 millones anunciados esta semana con el Govern y el Consell, más los 5 que habíamos dado, que suman unos 17, además de otras medidas adoptadas como el aplazamiento del pago de las facturas de Emaya, que también ha supuesto unos cuantos millones más, o el aplazamiento del pago de impuestos… Dentro del margen que tenía el Ayuntamiento hemos puesto dinero como jamás en otra crisis económica se había puesto. Le recuerdo que hace poco tuvimos una y el Ayuntamiento no puso ni un solo euro, al contrario, subió los impuestos y nosotros no.

¿Es el momento de plantear proyectos calificados por otras formaciones como faraónicos o desmesurados como el de Nuredduna?

A ver, un proyecto faraónico era la ópera en medio del puerto de Palma o soterrar el paseo Marítimo con un túnel que lo conectase con el muelle de Ponent. Eso son proyectos faraónicos y en eso los del PP son especialistas. Nosotros estamos haciendo un eje cívico, que no tiene nada de faraónico. Hay más en la ciudad, se están haciendo en muchísimas ciudades del mundo, vamos hacia calles peatonales, hacia un tráfico calmado y una movilidad sostenible. Eso ya no tiene vuelta atrás. Es algo irreversible y tenemos que acostumbrarnos a movernos y a vivir de una forma mejor, con más calidad de vida, con menor ruido, con menos contaminación y más saludable. Estamos hablando de tres millones y no de 300 como los proyectos del PP.

¿No sería más adecuado en estas circunstancias utilizar estos tres millones para otras necesidades?

Se hace por endeudamiento y el endeudamiento solo se puede destinar a inversión. De todas formas hemos destinado todo el dinero que hacía falta a Bienestar Social y a ayudas a empresas como nunca se ha hecho desde el Ayuntamiento. No ha faltado dinero para eso. Además, hemos eliminado las tasas de ocupación de la vía pública de las terrazas durante dos años. Pero la inversión pública está para salir de las crisis. Es de manual, porque cuando no hay inversión privada la única manera de salir es con la inversión pública en infraestructuras y servicios.

¿Mantiene la negativa de aprobar rebajas fiscales para empresas como le piden los grupos de la oposición?

Es que nosotros llevamos de serie las rebajas, porque en seis años el IBI, que es el impuesto más importante que cobra este Ayuntamiento con enorme diferencia, solo se ha subido dos años a las grandes empresas con grandes inmuebles. A nadie más le ha subido este impuesto. No se ha incrementado ni una sola vez a comerciantes, restauradores y ciudadanos. El PP en cuatro años de crisis lo subió dos años. A veces nos han querido comparar con ayuntamientos que han subido los impuestos y que ahora los han bajado un poco pero que han quedado más altos de como estaban.

¿Con la desescalada cree que son suficientes las medidas adoptadas para parar los botellones y las grandes concentraciones de personas?

Esto es una vuelta a la antigua normalidad y yo quiero ir hacia una nueva normalidad, porque había cosas que no nos gustaban y las queríamos cambiar. Una de ellas eran los botellones, que se están celebrando en los sitios en los que se hacían antes de la pandemia, quizá algunos días con más personas porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de celebrar lo que no ha podido durante un año. Eso es así, pero ahí donde hay un botellón está la Policía actuando. Eso es una evidencia. Estamos actuando contra los botellones con todo lo que tenemos.

¿Habrá más mano dura?

Dije que durante los primeros días nos dedicaríamos a disolverlos y a informar, aunque ya se han comenzado a poner sanciones, pero en el futuro el número de multas se incrementarán así como su cuantía. También hago un llamamiento a la ciudadanía para que la solución no tenga que ser la presencia policial, sino que sea un buen comportamiento cívico. Y aquí tengo que decir que estoy orgulloso del comportamiento de los ciudadanos de Palma durante esta pandemia. No hemos visto en Palma las imágenes de otras ciudades en este año y medio. Cuando se ha hecho un llamamiento la ciudadanía lo ha cumplido. Ahora que estamos al final sigamos así, haciéndolo bien.

¿No hay por parte del Ayuntamiento una excesiva relajación en relación a las terrazas?

No hay permisividad. La policía también está actuando, pero tenemos un número limitado de efectivos y lleva quince meses con un reto tras otro. A los sanitarios les ha bajado ahora la presión asistencial y a la policía no. Seguimos actuando, pero hay muchas gente con ganas de salir y nos hemos acostumbrado a la tranquilidad que daba la pandemia, con una ciudad tranquila, sin ruido, sin movimiento y sin molestias por la noche por el toque de queda. Durante un año nos hemos acostumbrado a vivir así, pero esto no es la realidad de una ciudad. Las ciudades son bulliciosas, por lo que se debe garantizar un equilibrio entre el descanso y la actividad. No obstante, debo decir que no todo debe depender de la Policía. Los que están en la terraza también deben comportarse cívicamente, tener en cuenta que hay vecinos cerca e intentar no molestar.

Ha conseguido financiación del Estado para la nueva depuradora, aunque solo el 80%, cuando debía financiarla en su totalidad.

Yo siempre dije que mi objetivo era que Cort no tuviese que poner un euro para la nueva depuradora y lo he conseguido. Hemos conseguido que el Estado financie el 80% que es una cantidad enorme. Cuando fui a Madrid en el anterior mandato había un gobierno del PP que no iba a financiarla. Ahora hemos conseguido 105 millones, que es la inversión más importante del Estado en Palma en décadas. El otro 20% lo pondrá el Govern. Como alcalde estoy muy contento, puesto que tendré una nueva depuradora sin que el Ayuntamiento deba aportar un euro. Además, será la planta que queríamos, y no la que se nos ofreció en un principio con menos capacidad y con un coste de 80 millones. Así que el objetivo está conseguido y como ciudad creo que es para estar contentos.

¿Con qué proyectos se puede beneficiar el Ayuntamiento con fondos europeos para la recuperación?

Con distintos. Una parte de las solicitudes presentadas hacen referencia a la vivienda con proyectos de rehabilitación o nueva construcción. Otras se refieren a la diversificación de la economía con distintos proyectos del distrito innovador del Nou Llevant, la implantación de energías renovables, con la apuesta de Emaya con la instalación de placas solares y vehículos eléctricos; e infraestructruras del transporte público como pueden ser el tranvía. En definitiva, hay una amplia gama de propuestas que hemos presentado y que esperemos que se aprueben. Piense que los 105 de la depuradora ya proceden de estos fondos.

¿A cuánto ascienden estos proyectos?

Estamos en el entorno de los 500 millones como proyectos de inversión, aunque somos conscientes de que no nos van a llegar todos. Por eso solo hemos presentado ‘uno de cada’ para tener más oportunidades.

Ya anunció que recurriría la sentencia de sa Feixina. ¿Está dispuesto también a llegar hasta Estrasburgo como Memòria de Mallorca?

No le puedo contestar a esa parte porque los recursos tienen que tener un respaldo jurídico. Ahora puedo decir que recurriremos a la siguiente instancia, que es el Tribunal Supremo, y después iremos viendo. Aunque la postura del PSIB-PSOE y la mía es muy clara sobre esta cuestión.

¿Y cómo explica que en el 2010 se aprobara por unanimidad la contextualización del monolito?

Porque pensábamos que era una buena idea, pero el tiempo demostró que no fue suficiente. Esa contextualización no sirvió para que las víctimas se sintiesen satisfechas y reconocidas. No funcionó. Hubo un debate en el seno de los partidos y en mi partido también y se llegó a la conclusión de que el siguiente paso era el derribo porque no puede haber un monolito que es franquista, que inauguró el propio Franco, que rinde un homenaje a un barco que su mayor mérito es el de haber bombardeado a la población civil cuando huía de Málaga, lo que constituye un crimen de guerra. En consecuencia, no puede haber en una ciudad del siglo XXI un homenaje de ese tipo.

¿Qué ha de pasar para que se retiren las placas a los almirantes Cervera, Churruca y Gravina?

Que la comisión que ha nombrado el Govern haga la revisión del censo y cuando tengamos sus conclusiones las aplicaremos, entre otras cosas porque no es de libre elección hacerlo, sino que es una obligación legal.

Se comprometieron a limitar el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares entre medianeras mediante la aprobación de planes de usos. ¿Cómo está la cuestión?

Lo está trabajando Urbanismo y en lo que queda de año tendremos noticias.

¿Qué medidas plantean para evitar la recuperación del tráfico y el incremento de los niveles de contaminación?

Continuaremos con la línea de trabajo de la movilidad sostenible que como equipo de gobierno la tenemos muy clara y que consiste, básicamente, en ir dando más protagonismo al peatón, a la bicicleta, al patinete y al transporte público y menos al transporte privado. Estamos recuperando espacios para el peatón como los ejes cívicos, las calles peatonales; continuaremos haciendo carriles bici, pronto llegaremos al kilómetro cien; hemos implantado la Palma 30, que permite a bicis y patinetes circular prácticamente por toda la ciudad. Hemos hecho un nuevo parque disuasorio, la denominada nueva EMT… Esa es la línea de trabajo y no tiene vuelta atrás porque no es una cuestión de Palma, es de todas las ciudades.

¿Apoya como Neus Truyol la necesidad de limitar los precios de los alquileres en determinadas zonas de la ciudad?

Se trata de una cuestión que tenemos que ver cómo lo resuelve la ley estatal, porque si los municipios no tenemos habilitación legal no lo podemos hacer. No es un tema fácil. Tengo claro que el libre mercado absoluto no lo ha resuelto, por ello, ya que la vivienda es una necesidad básica, tiene que intervenir la administración, construyendo vivienda pública. En Palma el 1% de vivienda pública es absolutamente insuficiente. E intervenir en ciertos momentos, aunque en este punto es en donde veo la dificultad, porque no es fácil que luego la medida funcione.