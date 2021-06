Un debate con la utilización de argumentos que pueden calificarse como mínimo de poco elegantes se ha producido esta mañana en la comisión del pleno de Sugerencias y Reclamaciones de Cort a raíz de una propuesta presentada por el grupo municipal de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de España a no conceder indultos a los políticos del "procés" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación.

La portavoz de Ciudadanos en Cort, Eva Pomar, ha pedido a los concejales socialistas que "se pasen por el forro" la disciplina de voto y apoyen la propuesta del equipo naranja, algo que finalmente no ha sucedido. En su turno de intervenciones el concejal del PP, Guillermo Sánchez, se ha dirigido a los ediles socialistas y les ha dicho que no van a apoyar la moción y supuestamente saltarse la disciplina de voto porque "Pedro Sánchez les tiene bastante acojonaditos". La petición del teniente de alcalde de Movilidad, el socialista Francesc Dalmau ha pedido al concejal conservador que retire la afirmación, algo que, al menos públicamente no ha hecho.

La moción ha sido rechazada con los votos del equipo de gobierno. En nombre del equipo de Gobierno Dalmau ha manifestado que entienden que ahora es el momento "de la conciliación, la concordia, el entendimiento y el diálogo", y ha insistido que "no se pueden dar soluciones penales a un problema de naturaleza política". Ha recordado asimismo a los concejales de la oposición que "en la Constitución no hay ni revanchismo ni venganza" y ha instado a los partidos constitucionalistas a que lo sean más que nunca "y apoyen la concordia y el diálogo".