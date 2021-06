Palmario | La disciplina de partido y el forro de la concejala Pomar

«Pásense por el forro la disciplina de partido», arengó ayer en comisión la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Cort, Eva Pomar, dirigiéndose a los concejales socialistas en el Consistorio Palmesano solicitándoles expresamente que apoyaran una moción que ella defendió con vehemencia tendente a instar al Gobierno central a no conceder el indulto a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos. Un llamamiento que no fue atendido por los concejales socialistas puesto que votaron en contra de la moción. Francesc Dalmau manifestó que, en su opinión, «ahora es el momento de la conciliación, la concordia, el entendimiento y el diálogo». Dijo que en la Constitución no caben «la revancha ni la venganza» e instó a los partidos constitucionalistas a que «apoyen más que nunca la concordia y el diálogo». La guinda al pastel la puso el concejal del PP Guillermo Sánchez, quien auguró que los concejales socialistas no romperían la disciplina de voto, tal como les pedía Pomar, con el argumento de que «Pedro Sánchez les tiene bastante acojonaditos». No hubo disculpas.

La mejora de la conexión de Can Pastilla, pendiente del tranvía al aeropuerto

La mejora de la conexión de Can Pastilla al Coll d’en Rabassa, solicitada por Ciudadanos, tendrá que esperan probablemente varios años puesto que desde el equipo de gobierno se supedita a dos condiciones. La primera, que este tramo de vía, que ahora depende del Consell de Mallorca pase a ser considerado como urbano, y que se materialice el proyecto de tranvía a la Platja de Palma y el aeropuerto.

Anna Moilanen, a la espera de confirmación

La defensora de la ciudadanía Anna Moilanen presentará la memoria de su departamento el 27 de julio en un pleno extraordinario, día en el que acaba su mandato.