Palmario | Nuevo cartel en los parques: no dar comida a las palomas

La concejalía de Salud del ayuntamiento de Palma ha comenzado a repartir en los parques carteles informativos que recuerdan a los usuarios de estos espacios libres públicos la prohibición de dar de comer a las palomas. En realidad, no se trata de una norma nueva, puesto que está recogida en la ordenanza municipal desde 2003, con la única excepción de la plaza de España. Claro que hace dos décadas el problema de la proliferación de palomas en prácticamente todas las barriadas de la ciudad era casi inexistente, aunque desde hace varios años, coincidiendo también con la presencia de personas que se dedican a darles de comer sistemáticamente, como antes se hacía con los gatos, sí lo es. Por el momento, se han repartido ya 295 vinilos de los 465 que se van a instalar en los carteles informativos situados en la entrada de los parques y zonas verdes de la ciudad, en los que se informa también del nombre de la zona, el horario de apertura al público en el caso de que se trate de un recinto cerrado, y de lo que se puede hacer y lo que no. Normalmente, no se puede circular ni en moto ni en coche, los perros deben ir atados y con bozal si son peligrosos, sus cacas deben ser recogidas por el propietario, los restos deben ser depositarse en las papeleras, no se pueden arrancar flores ni, ahora, dar de comer a las palomas.