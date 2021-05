Palmario | Terrazas en zonas prohibidas y sin control municipal

Pese a que tanto la ordenanza de ocupación de la vía pública como los decretos que permiten de forma temporal y excepcional que los bares y restaurantes ocupen el espacio de los aparcamientos de los vehículos como terrazas, establecen claramente que, en ningún caso, lo anterior está permitido en plazas y calles situadas en zonas declaradas como acústicamente contaminadas o de especial protección como pueden ser sa Gerreria y sa Llonja, algunos establecimientos hacen caso omiso a esta norma. Todo ello con la complicidad o al menos la inacción del ayuntamiento de Palma, de su Policía Local y de los inspectores del departamento de Gobierno Interior. Con la pandemia, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque al menos antes del decreto que permitía la ocupación de los aparcamientos los bares no se atrevían a sacar mesas y sillas en aquellas calles con plataforma única de sa Gerreria que no son peatonales. Algo que ahora, desde hace semanas, se produce con el consiguiente peligro para los peatones y el incremento de las molestias a los vecinos de la zona, que ahora han puesto la esperanza en la actuación de la Policía de Barrio.