«Tengo la sensación de que todavía molestamos a muchos, pese a que no lo digan»

Joan Forteza (Palma, 1950) deja la presidencia de la federación que aglutina a unas 50 asociaciones de vecinos de la ciudad porque considera que después de dos mandatos es bueno «abrir puertas a nuevas ideas y a gente más joven».

¿Cuál es el balance de estos ocho años?

Creo que es totalmente positivo porque hemos conseguido transformar el movimiento vecinal hacia la Federació. Ahora no solo salimos a la calle, que lo sabemos hacer, para reivindicar y posicionarnos en contra de muchas decisiones que se toman en contra de los vecinos de Palma, sino que también tenemos capacidad de presentar propuestas de alternativas que se pueden aplicar y esto es lo que verdaderamente puede transformar una ciudad.

¿Por ejemplo?

La primera y única iniciativa popular que se ha presentado en el ayuntamiento de Palma y que fue sobre el alquiler turístico y que es tan complicado hacerlo que nadie más lo ha hecho en los cinco años posteriores. O conseguir retirar los toldos de las plazas y calles de Palma, en relación a las terrazas de bares y restaurantes, y así podríamos continuar... No me puedo olvidar de que también conseguimos la retirada de toda la ordenanza cívica aprobada por el PP.

¿Son sus mayores logros?

Sí, pero hay otro que ha pasado desapercibido y que además se aprobó en el mismo pleno en que se consiguió lo del alquiler turístico, y es la paralización de nuevas construcciones de hoteles urbanos en nuestra ciudad. Fue un acuerdo al que llegué con la Federación Hotelera de Palma y el Ayuntamiento. Este también fue un gran triunfo del movimiento vecinal, junto con los hoteles y el Ayuntamiento, que fueron sensibles, cosa que no es fácil. Al ser una federación, a diferencia de una asociación, lo que tocamos son temas que afectan a toda la ciudad. A veces tenemos que convencer a alguna de nuestras asociaciones...

¿Podría ser el caso de Nuredduna?

Nosotros no hemos tenido ninguna asociación de vecinos en la zona. Pero sí hemos debatido con la plataforma y les hemos dicho que no compartimos los argumentos. Tenemos que aparcar el coche y dar espacio a los peatones. Y hay otra cosa que les he discutido, los comerciantes de la plaza Pere Garau, ¿tienen derecho a condicionar a los residentes de la calle Nuredduna? ¿Por qué se atribuyen este derecho? Cuando a la plaza Pere Garau, que Nuredduna sea mejor, lo único que puede hacer es beneficiarla...

¿Qué no ha conseguido y le quedará pendiente por hacer?

Creo que no ha sido posible incrementar los niveles de participación en relación a nuestras instituciones y muy especialmente con el ayuntamiento de Palma. Pese a que aparente lo contrario, creo que los niveles de transparencia y participación de nuestro Ayuntamiento son deficitarios. Una cosa es participar y otra es ser partícipes. Todavía les queda pendiente incluirnos en los anteproyectos para compartir con nosotros cuáles son nuestras inquietudes y propuestas... Y esto no lo hacen.

"El Govern de la Gent no ha llegado a las expectativas que teníamos"

¿El Govern de la Gent le ha defraudado?

No ha llegado a las expectativas que teníamos en la anterior legislatura ni en esta. Los procesos de participación carecen en realidad de eficacia, no son resolutivos. Si la democracia no es activa y se limita a votar cada cuatro años, no es una verdadera democracia. Todavía hay un largo recorrido. Yo pensaba que, a día de hoy, me podría sentar aún más como federación a trabajar por la ciudad y esto no ha sido posible. Sirva como ejemplo que el Consell Social de la Ciudad se ha convocado una vez en 2019 -en 2020, ni hablemos, por culpa de la pandemia- y se convoca en noviembre o diciembre, cuando ha pasado todo el ejercicio. Y con hechos consumados. ¿De qué sirve? Absolutamente para nada... Pensaba que con un gobierno de izquierdas podrían conseguir mucho más.

¿Cuáles han sido las diferencias de trabajar con un gobierno de derechas?

Con el gobierno de derechas, con mayoría absoluta del PP, se nos intentó aniquilar literalmente, tanto administrativa como económicamente. Estos no lo intentan porque sería una mala publicidad, pero tengo la sensación de que todavía hoy a muchos les molestamos, pese a que no lo digan. El movimiento vecinal continúa molestando.

¿Por qué?

Exigimos más respuesta, más trabajo y que las decisiones no sean unilaterales por su parte, sino que sean compartidas desde nuestra participación.

¿Tiene relevo al frente de la Federació?

Hay gente que se lo piensa antes de presentarse, da un poco de miedo todo lo que conlleva. Estamos presentes en casi todas las áreas del Ayuntamiento, en el Consell de Gerencia de Urbanismo, con voz y voto, somos la única entidad de Palma que tiene voto, y para dedicarse a todo esto se necesita un buen equipo, y que esté preparado porque hoy día, muchas de estas cuestiones son trámites técnicos.