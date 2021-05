Los vecinos de Establiments, miembros de la plataforma No toqueu sa Garrigueta Rassa, confían en que el ayuntamiento de Palma no permitirá que se reactive esta pedrera, pese a que el Consistorio no ha entregado a tiempo su informe sobre el proyecto de restauración de la pedrera.

Tal como publicó ayer este diario, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se ha quedado fuera de plazo para hacer sus aportaciones sobre la nueva propuesta presentada por Terral Holding 2005 para restaurar la pedrera. Así, según señaló la conselleria de Transición Energética, Cort solo podrá pronunciarse de nuevo formalmente cuando sea el momento de aprobar la licencia de actividad, si se da luz verde al proyecto de recuperación de la cantera.

Llorenç Bauzá, presidente de la asociación de vecinos de Establiments y miembro de la plataforma ciudadana No toqueu sa Garrigueta Rassa, indicó que desde Cort ayer se habían puesto en contacto con esta entidad y se le había asegurado que su informe llegará a la Comisión Balear de Medio Ambiente. «Esperamos que Cort se posicione en contra de cualquier actuación. Confío en que el Ayuntamiento no permitirá que según qué proyectos se lleven a cabo», añadió el representante vecinal.

Un total de 42 asociaciones y entidades sí han presentado de nuevo alegaciones, esta vez contra el proyecto reformado para restaurar la cantera.