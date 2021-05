Cort llega tarde para pronunciarse sobre la rehabilitación de Sa Garrigueta Rassa

La conselleria para la Transición Energética y Sectores Productivos del Govern y la Comisión Balear de Medio Ambiente no podrán tener en cuenta el contenido del informe que está elaborando la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento de Palma sobre la nueva propuesta presentada por Terral Holding 2005 SL para la rehabilitación de la cantera de Sa Garrigueta Rassa de Establiments.

Desde la Conselleria que dirige el también vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, han confirmado que Cort no presentó antes del pasado martes, día en el que finalizaba el plazo, el informe sobre la nueva propuesta presentada por la propiedad, por lo que legalmente no se podrá tener en cuenta su opinión a lo largo del proceso que resta para su aprobación o no. Algo que sí hicieron un total de 42 entidades y asociaciones, entre ellas Amics de la Terra o la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, entre otras.

Desde el Ayuntamiento, el departamento de Medio Ambiente ha justificado la no presentación del informe por el hecho de que la documentación necesaria les llegó hace tan solo unos días, algo que ha sido desmentido por la Conselleria afirmando que Cort la tiene desde el pasado 17 de marzo y, además, con acuse de recibo.

Fuentes municipales indicaron asimismo que el informe aún se está elaborando y que en breve lo van a remitir a la Conselleria. Estas mismas fuentes restan importancia al hecho de que se presente fuera de plazo alegando que «entre administraciones no suele ser un problema que la documentación llegue fuera de plazo si está justificado».

No obstante, desde Transición Energética insisten en que el informe del Ayuntamiento, por ley, no podrá ser valorado en los sucesivos trámites que a partir de ahora se deben realizar para aprobar o denegar el proyecto de rehabilitación, hasta el punto de que afirman que la administración municipal solo podrá pronunciarse de nuevo formalmente a la hora de aprobar la correspondiente licencia de actividad en el caso de que finalmente se dé luz verde al proyecto de rehabilitación.

De hecho, los pasos que se deben dar a partir de ahora son los siguientes: el promotor dispone de un año para solicitar el inicio del trámite ambiental. Mientras tanto, puede dar respuesta a las alegaciones, realizar cambios no sustanciales, consultas o revisar los informes emitidos.

A instancias del promotor se iniciará el trámite ambiental y la Comisión Balear de Medio Ambiente dispone de tres meses para contestar. El dictamen de esta comisión es preceptivo y vinculante, por lo que la resolución que dicte la dirección general de Industria no puede contravenirlo.