Los vecinos de Establiments protestan en Cort para dejar de ser un barrio de segunda

Unos 60 vecinos de Establiments se han plantado ante Cort para reclamar que no quieren ser un barrio de segunda. Con pancartas y bolsas de basuras, los residentes en la barriada han hecho oír su voz en el centro de Palma. Sus lemas: «Establiments lucha por sus derechos». «Queremos contenedores ya». «Por favor, hay otras soluciones. No expropiaciones». «Queremos caminar por la acera pero que no me quiten el jardín de mi casa». «Alcalde escucha, Establiments existe». «Establiments no es una barriada de segunda. «Somos la barriada más dejada de Palma. Queremos soluciones ya». Así, no se lo pensaron dos veces y como uno de los motivos que les ha llevado a protestar es que reclaman contenedores, no dudaron en dejar sus bolsas de basura en el portal de Cort.