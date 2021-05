Vendedores del mercadillo de Las Maravillas, sin dinero para pagar por sus puestos en la calle

Una de las vendedoras de este mercadillo ha alertado sobre su situación, ya que deben pagar más de 400 euros para poder montar sus puestos en Las Maravillas durante esta temporada, una cantidad que aseguró que no pueden afrontar debido a que llevan un año sin ingresar dinero. «Somos unos 50 y casi todos vivimos con ayudas sociales», ha señalado esta mujer.

La solución que hasta el momento han recibido por parte del área de mercados de Cort es fraccionar el pago. «No sé qué no entienden de que no tenemos dinero», ha añadido esta vendedora, quien además recalca que no tienen ninguna seguridad sobre cómo irá la temporada, por lo que no pueden comprometerse a pagar la totalidad de esa tasa de ocupación de la vía pública.

Los vendedores de Las Maravillas consideran un «agravio» y una «injusticia terrible» que los bares y restaurantes estén exentos de pagar la tasa municipal y ellos no. Lo que quiere este colectivo es que también se le exima de esta obligación. «Llevamos 30 años y siempre hemos pagado. Si a las terrazas no les cobran ¿por qué a nosotros sí, si es vía pública igual?», plantea la vendedora.