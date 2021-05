Palmario | Los arbustos no se suman al contador de árboles municipal

Desde que el Ayuntamiento de Palma ha instalado el denominado «contador de árboles» en un lugar céntrico de las Avenidas con el fin de dar cuenta a la ciudadanía del número de ejemplares que se van sembrando y que puedan comprobar que se va cumpliendo el compromiso de plantar a lo largo del actual mandato 10.000 ejemplares, la polémica no cesa. A numerosos ciudadanos les asalta la duda de si el contador también suma los ejemplares de especies arbóreas que siembra el departamento de Parques y Jardines en distintos espacios públicos de la ciudad, fin de semana tras fin de semana, algo que si fuera así considerarían un fraude. Desde este departamento municipal que dirige la concejala Angélica Pastor se asegura que no. No obstante, queda por aclarar si se restan al contador los ejemplares que por distintos motivos son eliminados de la vía pública o de los parques y jardines. Consideran que, si se pretende ser precisos y honestos con la ciudadanía, también se deberían contabilizar las pérdidas, pese a que el balance entre bajas y altas suele ser positivo.

Anulada la visita del alcalde al Nou Llevant que debía comenzar por el Parque Wifi

El alcalde, José Hila, anuló casi en el último minuto por un imprevisto la visita programada a la barriada del Nou Llevant acompañado por el concejal del Distrito al que pertenece esta barriada, Daniel Oliveira. El encuentro debía comenzar el polémico parque wifi, situado enfrente del cuartel de la Guardia Civil para el que los vecinos reclaman desde hace tiempo una mayor vigilancia policial y que se proceda a su cerramiento. Por el momento no hay proyecto ni presupuesto. A lo mejor dentro de 15 días sí.