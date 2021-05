El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma prevé gastar en los próximos cuatro años 16,7 millones de euros en el mantenimiento de los 49 colegios públicos de Educación Primaria y Secundaria existentes en el municipio. Se trata de un incremento de más del 50 % en relación a la contrata de estos servicios de mantenimiento que ha estado en vigor en los últimos cuatro años, que alcanzaba la cifra de 9 millones.

Con este incremento en el presupuesto de la contrata de mantenimiento programado y no programado de las escuelas se pretende renovar los centros de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito con la conselleria de Educación. En concreto, la concejala de Infraestructuras, Angélica Pastor, ha puesto de manifiesto que la mayoría de actuaciones se centrarán en la mejora de los patios de los centros, así como de su eficiencia energética y la puesta a punto de estas instalaciones para que todas cumplan con la ley de accesibilidad universal "porque no puede ser que aún tengamos colegios públicos que no sean completamente accesibles para tudos sus alumnos".

Este contrato de mantenimiento, cuyas bases han sido aprobadas ya por la junta de gobierno local, se enmarca dentro de otro más ámplio que incluye a todos los edificios de propiedad municipal. Globalmente este nuevo contrato sale a licitación por un importe de 34,1 millones de euros y, además de las actuaciones que se deben realizan en los colegios, planifica las inversiones de los próximos cuatro años en bibliotecas, museos, teatros, auditorios, casals y centros culturales y demás dependencias municipales. Según Pastor, por su importe, se convierte en el contrato de servicios más importante del Ayuntamiento, solo por detrás del del alumbrado público.

Si se tiene el cuenta que el contrato que está en vigor actualmente ha supuesto un gasdo de 15,3 millones, el nuevo supone un incremento del gasto de 18,1 millones. Además este nuevo contrato doblará el personal que se destinará a las labores de auxiliar de mantenimiento, personal de mantenimiento y de asistencia técnicam que pasarán de los 20 trabajadores actuales a 46.

Se divide en tres lotes. Además del de 16,7 millones reservado para el mantenimiento de colegios públicos, se destinan otros 12,8 millones al mantenimiento programado y no programado de edificios municipales y su renovación y 4,5 millones al servicio de asistencia técnica y a la dirección técnica que se encargará tanto de la supervisión de las obras y los trabajos a realizar como de la redacción de proeyctos a ejecutar tanto en los edificios municipales como en los centros escolares.

Mantenimiento de calles, aceras, caminos y torrentes

También se han aprobado los pliegos del nuevo contrato de obras y servicios para la reforma, mejora, reparación y conservación de pavimentos e infraestructuras en calles, aceras y espacios libres públicos y de la limpieza de caminos, solares y torrentes, que está previsto entre en vigor a partir del mes de diciembre del presente año.

Según la concejala Angélica Pastor, este contrato "permitirá continuar impulsando el Plan de Barrios" y ha recordado que, a lo largo del año pasado, pese a la pandemia, se consiguió ejecutar mejoras en los barrios por un importe de 15 millones de euros, invertidos en la "renovación de aceras, asfaltado, mejoras en las calzadas y actuaciones integrales en distintas barriadas". Con el nuevo contrado, cuyo presupuesto anual pasa de los 5,3 millones actuales a los 9,1 previstos, lo que supone un incremento de 3,8 millones al año (el 41%) "permitirá que esta puesta a punto llegue a más zonas de la ciudad".

El contrato actual está distribuido en tres lotes y el nuevo pasa a cinco, hecho que, según la concejala, permitirá que los trabajos de mantenimiento y las inversiones previstas se ajusten mejor a las características de la ciudad, que ha crecido tanto en número de calles como en población en los últimos años.

Asimismo, se dispondrá de una partida específica de 860.000 euros destinada a la limpieza de caminos, solares y torrentes, que antes estaba dispersa en los trabajos de asfaltado. De esta forma, se mantienen los dos millones presupuestados para la sustitución de pavimento asfáltico y se ñaden estos 860.000 euros par solares, caminos y torrentes.