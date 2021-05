La junta de gobierno celebrada esta mañana ha aprobado la distribución de otros 17,8 millones del superávit municial correspondiente al año pasado que alcanzó la cifra de 37 millones

Según ha explicado el concejal de Hacienda Adrià García buena parte de esta cantidad se destinará a las áreas de Infraestructuras y a la Policía Local, aunque también se verán beneficiadas Movilidad, Justicia Social, Educación y Cultura.

En concreto, el presupuesto del departamento de Infraestructuras se incrementará con otros 7,8 millones, que se van a destinar "a la mejora del día a día de la ciudad", que incluye distintas propuestas de mantenimiento, la ejecución de nuevos proyectos de espacios urbanos, la sustitución y mejora del alumbrado público, al contrato de Parques y Jardines y al manteminento de las fuentes ornamentales.

El departamento de Seguridad Ciudadana, que incluye los cuerpos de al Policía Local y Bomberos, dispodrá de 3,7 millones más que se destinarán al incremento de los servicios extraordinarios, lo que se traducirá en una mayor presencia de efectivos en la calle. Parte de este dinero también se destinará a la mejora de los equipamientos tanto de la Policía Local como de los bomberos.

Movilidad incorporará otros 400.000 euros a la convocatoria de ayudas para taxis, lo que permitirá disponer de un total de 800.000 euros para este sector que ha sufrido en especial la falta de trabajo debido a la pandemia provocada por la covid-19. Tembién se complementará el presupuesto del contrato del mantenimiento de las instalaciones semafóricas y para otros proyectos del área.

La concejalía de Justicia Social incorpora otros 600.000 euros para la mejora del servicio de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, mientras que Educación destinará los 400.000 euros que se le suplementan a la mejora del programa Èxit, entre otros. Igualmente en Cultura se incrementarán las partidas destinadas a la oferta cultural.

La distribución de estos 18 millones, que constituyen otra modificación de los presupuestos del año pasado, serán aprobados en un pleno extraordinario que se convocará el jueves de la próxima semana.

Como se recordará en el pleno del pasado mes ya se aprobó la distribución de 11,3 millones del superávit de 2020, por lo que aún restará decidir el destino de otros 7 millones. Según el concejal de Hacienda, Adrià García, esta cantidad, por el momento, se reservará para que se pueda utilizar en el caso de que a lo largo del ejercicio vayan surgiendo "imprevistos".

Este dinero se puede utilizar y no destinarse necesariamente a la amortización de la deuda bancaria gracias a la suspensión por parte del Gobierno central de la denominada regla de gasto. No obstante, el superávit o remanente de tesorería no puede destinarse al incremento del personal y, además, debe haberse gastado antes de que finalice el presente año, de ahí que no pueda destinarse a la ejecución de proyectos que no puedan aprobarse, licitarse y ejecutarse este mismo año.