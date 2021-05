Los que me conocen bien, saben que soy una persona cuanto menos, dispersa. Vamos, que me cuesta acabar los proyectos que empiezo o mantener una temática coherente con mis fotos. Así que para no sorprender a nadie he pasado de una foto panorámica del barrio de Corea a una de detalle de un caracol. Eso sí, de casas van las dos.