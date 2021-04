Palmario | El gerente de la Funeraria se ‘salva’ pese a Podemos

Ciudadanos no consiguió que el pleno acordara la destitución de Vilà

La concejala del grupo de Ciudadanos en Cort, Joana Capó, no consiguió convencer ni al presidente de la Funeraria Municipal, Alberto Jarabo, ni al resto del equipo de gobierno que se debe proceder a la inmediata destitución del gerente de esta empresa municipal Jordi Vilà. Es más, todos los argumentos esgrimidos por la concejala naranja para que se tome esta decisión, entre ellos la falta de transparencia en la gestión, fueron tildados por Jarabo como «mentiras». Todo ello pese a que Podemos Palma había difundido hace unas semanas un acuerdo, firmado por la concejala Sonia Vivas y el Concejal Rodrigo Romero, en la que se afirmaba que la formación morada había perdido la confianza con el gerente, por lo que se pedía su destitución, porque supuestamente aplicaba la gratuidad de los sepelios a las víctimas de violencia de género, algo rotundamente desmentido por el también portavoz municipal. Claro que, por casualidad o no, a la hora de votar los dos concejales citados de Podemos se habían ausentado del salón de plenos. No obstante, no se procedió a realizar una votación propiamente dicha, sino que se trasladó el dictamen de la comisión, que era contrario a la destitución, al pleno. Si se hubiera realizado una votación propiamente dicha Vilà habría mantenido su puesto gracias a la abstención de Vox.

Pastor se compromete a vallar el parque Wifi con la máxima celeridad

La concejala de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, ha anunciado que ha encargado a la nueva contrata de mantenimiento de parques y jardines que realice distintas propuestas de cerramiento del denominado parque Wifi con el fin de poder ejecutar esta obra con la máxima celeridad. No obstante, la concejala advirtió que si por motivos presupuestarios esta obra no se puede ejecutar con el dinero de l contrata y se tiene que acudir a la convocatoria de un concurso para la ejecución de la obra, esta se va a demorar. Desde Vox recordaron que el acuerdo de cerramiento de este parque data de 2017.

Sin fecha para el nuevo Casal de Barri de es Pil·larí

No hay fecha para el nuevo Casal de Barri de es Pil·larí. Tal como explicó ayer la concejala Angélica Pastor por el momento se están licitando las obras de demolición del edificio en cuyo solar se construirá la nueva infraestructura. Ahora se está a la espera de que Participación les diga qué necesidades tiene la barriada para encargar a los servicios técnicos el anteproyecto del nuevo equipamiento.