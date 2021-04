Un parque en tierra de nadie.

El parque está situado entre las calles Segadors, de l’Ordi y Plató, y fue construido por el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, como equipamiento complementario al tramo dos del segundo cinturón y por petición de los vecinos de Son Ferriol y del propio ayuntamiento de Palma, explican desde la institución insular. La idea era que Cort se hiciera cargo de su gestión, como del resto de parques infantiles de la ciudad.

Sin embargo, años después de su construcción, el parque sigue sin ser recepcionado por el Ayuntamiento, debido a unas deficiencias que exige que el Consell repare. Por parte del gobierno insular, se explica que Cort «puso pegas».

Así las cosas, el departamento de Carreteras admite que este parque «está en tierra de nadie». Tras la consulta de este diario, también asegura que «si se tienen que hacer mejoras, no habrá problema en arreglar las deficiencias», aunque esta cuestión sigue pendiente de una reunión entre las dos administraciones.

Y mientras, en el CEIP Son Ferriol siguen aguantando que dentro de su recinto les lancen tablas con clavos, arrancadas de la cerca de madera de la zona infantil. El centro escolar ha solicitado al Ayuntamiento que valle todo el parque y que quede cerrado por la noche, pero desde el Consistorio le responden que ese parque no es de su competencia porque no lo han recepcionado. «Es una lástima que no se haga un buen uso, es dinero de todos los contribuyentes», lamenta la dirección del colegio.

El parque se construyó hace poco, pero ya está en mal estado debido al vandalismo. Además, quienes lo destrozan lanzan las maderas con clavos al interior del colegio público.