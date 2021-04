La oposición de Cort rechaza crear un día de homenaje a la II República

Para la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste «no hay opciones. O estás con la Constitución del 78 o con el caos generado por la II República», justificando el acto de homenaje propuesto por el Tripartito, que se realizaría cada 14 de abril, el día en que se proclamó el nuevo régimen en 1931.

Además, para Celeste la intención del equipo de gobierno con esta propuesta no está nada clara porque, en su opinión, «ensucian todo lo que tocan, no persiguen la reconciliación y no quieren que caminemos juntos hacia adelante». Porque, si no es así, «también deberíamos celebrar la quema de conventos o la muerte de las religiosas que se produjeron en el bando republicano», se pregunta.

Dicho lo anterior, ha manifestado su «máximo respeto» a cuestiones que fueron ejemplares «en la II República, como su política educativa», y a las personas que se proclaman republicanas.

Si bien Ciudadanos no va a rechazar en el pleno del jueves de esta semana todos los puntos de la propuesta, puesto que, por ejemplo, están de acuerdo en que se proponga la investigación del papel de los republicanos y en la anulación de los juicios sumarísimos a todas las personas condenadas a muerte por los tribunales franquistas, se opondrán a la conmemoración anual. Pomar recordó que Ciudadanos es un partido «constitucionalista, que defiende los valores emanados de la Constitución del 78», mientras que, a su juicio, los valores de la constitución republicana «no son actuales».

Por su parte, Sergio Rodríguez, de Vox manifestó que «no hay nada que celebrar, porque la II República no fue un régimen ejemplar, ni tampoco un remanso de paz, ya que acabó con un enfrentamiento civil».