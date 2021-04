El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha decidido prolongar la gratuidad de las terrazas de los bares y restaurantes a lo largo de todo el presente año. La medida supondrá, según el alcalde, José Hila, que las arcas municipales dejen de ingresar en concepto de tasa de ocupación de la vía pública por mesas y sillas 1,8 millones.

Hasta ahora se había acordado la exención del pago de esta tasa para el primer trimestre del presente año. No obstante, el equipo de gobierno ha considerado que esta medida se debe extender a lo largo de todo el año con el fin de ayudar a superar la crisis al sector de la restauración. Formalmente, no obstante, se irá aprobando la exención de la tasa trimestralmente.

En relación a la gratuidad de la ocupación por parte de bares y restaurantes con mesas y sillas de los aparcamientos situados frente a sus establecimientos, que finaliza con el estado de alarma, el teniente de alcalde de Gobierno Interior, Alberto Jarabo, ha manifestado que no se ha tomado una cesión aún al respecto, y que esta dependerá de las medidas de desescalada que se adopten por parte del Govern.

Cabe recordar que la ocupación de los aparcamientos se autorizó en paralelo a las restricciones de ocupación de los interiores de los establecimientos y de las terrazas, y que siempre se ha dicho que se trata de una medida provisional que se mantendrá mientras estén en vigor estas restricciones.

Desde Cort no se han pronunciado aún en relación a la petición anunciada por el portavoz del Govern en el sentido de que pedirán a los ayuntamientos que dejen ocupar más superficie a los bares y restaurantes que ahora no pueden hacerlo. En este sentido el alcalde, José Hila, ha manifestado que no le ha llegado ninguna petición al respecto. De todas formas, el primer edil ha recordado que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para permitir la instalación de terrazas, como la exención del pago de la tasa de ocupación y permitir que ocupen las plazas de aparcamiento, han supuesto que se haya prácticamente duplicado el número de terrazas, pasando de las 1.200 de antes de la pandemia a "las más de 2.000 existentes en estos momentos". Lo anterior, según el alcalde ha permitido "que muchos establecimientos que no habían podido tener nunca terraza, ahora puedan tenerla".