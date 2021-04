Pensar, compartir... | La historia de la ciudad a través de sus comercios

El otro día descubrí que se puede seguir fácilmente el rastro de las actividades comerciales que ha habido en un local cualquiera de la ciudad a lo largo de muchas décadas.

Llamé al departamento de actividades del Ayuntamiento de Palma para preguntar si había alguna licencia concedida y en vigor en un lugar concreto en el que estaba interesada, y me dijeron que en 1937 había funcionado un bar, que más tarde hubo una ferretería y posteriormente se autorizó en el mismo lugar la venta de maquinaria. Y que ahora, en el nuevo edificio que ha sustituido lo anterior, no hay ninguna actividad en vigor. Me quedé gratamente sorprendida, porque en una conversación de tres minutos de duración, vi pasar un fragmento de la historia de la ciudad ante mis ojos. Porque la historia de la ciudad también se puede ver a través de sus comercios.

La mayoría de los pequeños comercios, no se pueden consideran negocios aunque así estén calificados. En realidad son simples puestos de trabajo que se busca quien emprende esa aventura, arriesgando su propio patrimonio económico, embarcándose en préstamos y estando día sí, día también sobre la cuerda floja. Esa puerta abierta a la calle tiene un precio elevado para esa persona emprendedora por excelencia, que da vida, riqueza y seguridad al entorno de su barrio.

Ya saben que lo pequeño es hermoso y eso vale especialmente también para nuestros pequeños comercios, que nada tienen que ver con las avasalladoras franquicias que proliferan dando empujones de los de quítate tú para ponerme yo y no son, precisamente, santo de mi devoción.

Las tiendas en las que compramos el periódico, las chuches, las zapatillas o el polvo de talco, son mucho más que lugares para abastecerse. La mujer que hace arreglos de ropa, o de zapatos, la peluquería, la mercería, la ferretería... conforman la urdimbre de una población y si algunos de esos hilos fundamentales se resquebrajan, la estructura se resiente.

La desaparición de pequeños comercios que podríamos calificar de históricos en la ciudad de Palma es una sangría de las que duelen. Se difumina la huella de nuestros recuerdos, del servicio que nos dan y de la sabiduría acumulada con tantos años de experiencia y supone una pérdida que va más allá de que tengas que pasar a comprar los calcetines, el destornillador, el filtro para tu cámara de fotos o el café de cada mañana, en otro lugar. El problema gordo, gordo es que esa otra ubicación suele ser lejana, despersonalizada y sin alma y el sitio de nuestros comercios amigos pasa a ser ocupado por salas de juego con terraza en la calle y, en según qué barrios, pisos turísticos.

Y luego está Internet. Cuando alguien entra en una tienda de su barrio e increpa al dependiente, con el mayor descaro, diciendo que en la página «Perenganito.com», el mismo libro, o disco, o el bote de espuma para afeitar está más barato, además de demostrarse un maleducado, también es un insolidario con los derechos laborales. Quien tiene un comercio es simplemente un trabajador que se merece un sueldo digno. Ese sueldo es su margen comercial y merece ser entendido y respetado.

Desde Cort se pueden ensalzar los comercios emblemáticos y los no emblemáticos, pueden hacer catálogos y proporcionar alguna ayuda mínima, pero hay que ir más allá. Las políticas de ordenación urbanística, los planes de usos y las sucesivas normativas con el Plan General a la cabeza deben combinar la necesidad de un pequeño comercio diverso que no se vea continuamente desplazado por las ansias de ganancia fácil de los que sí son negociantes en el peor sentido de la palabra. Ah y otra cosa fundamental, la actividad comercial debe ser absolutamente respetuosa con la imagen de la ciudad, debe garantizar que la calle sea para que las personas puedan caminar sin obstáculos y la paz y el descanso, en el interior de las casas, debe ser posible a cualquier hora del día.