Cuando aún faltan dos años para la próxima cita electoral para renovar la composición de los ayuntamientos, los conservadores palmesanos ya están en plena campaña electoral. Eso sí, presumen de que salen a la calle para conocer los deseos y las inquietudes de las asociaciones y los ciudadanos en general cuando aún no están oficialmente en campaña. No obstante, a nadie se le escapa la necesidad que tiene el PP de dar a conocer tanto a los militantes como a los simpatizantes de este partido, votantes y ciudadanos en general a la nueva cabeza visible de los conservadores palmesanos: el exconseller de Turismo Jaime Martínez, que preside la junta territorial del PP de Palma que aglutina a las quince juntas de distrito, además de a su flamante secretario general Javier Bonet, una persona que, pese a su juventud, ya tiene una dilatada experiencia en Cort. No en balde ha estado ocho años en el Ayuntamiento, primero como director general y después como concejal en la oposición. De paso, las visitas programadas a los quince distritos, aunque en la práctica alcanzarán a 40 barriadas de la ciudad, también servirán para que los votantes y simpatizantes se habitúen a la presencia del presidente del Partido en Balears, Gabriel Company, plenamente consciente de que para obtener un buen resultado en Balears, debe también obtenerlo en Palma.

PalmaActiva reparte 4.500 mascarillas al comercio de proximidad

PalmaActiva está repartiendo estos días mascarillas a los establecimientos emblemáticos de la ciudad, los mercados municipales y a asociaciones comerciales. En total se han encargado 4.500 unidades, según explica el concejal de Promoción Económica, Rodrigo Andrés Romero. Las mascarillas llevan el mensaje Estim el petit comerç de Palma. Con esta campaña se quiere incidir en la idea de que el comercio de proximidad es seguro.