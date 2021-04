La plana mayor del PP Balear y de Palma, con el presidente regional del partido, Gabriel Company, y el de la junta territorial de Palma, Jaime Martínez, han "desembarcado esta mañana en la barriada de Pere Garau, en la primera de las visitas que tienen programadas sin estar en período electoral a los quince distritos en los que el partido conservador tiene dividida la ciudad.

Y en Pere Garau el proyecto estrella del equipo de gobierno municipal es el de la peatonalización de la calle Nuredduna, al que se oponen las entidades que integran la denominada campaña Pere Garau, molt més que Nuredduna, en la que se alinean Arca, los comerciantes del mercado y Flipau.

En relación a este proyecto, el presidente de la junta territorial de PP de Palma, Jaime Martínez, ha afirmado que se trata de una iniciativa que "crea más problemas que los que resuelve", por lo que ha solicitado al equipo de gobierno que paralice su tramitación, al tiempo que ha tendido la mano para "alcanzar una solución consensuada que garantice la movilidad, el transporte público y la cohesión de la barriada", entre otras cuestiones.

Porque, a juicio de Martínez la actuación prevista por el departamento de Infraestructuras de Cort, valorado en 3,1 millones, "elimina aparcamientos sin resolver el problema que genera en otro emplazamiento generando de esta forma en otras zonas de la barriada más déficit que el actualmente existente". Según Martínez, la propuesta municipal "también elimina arbolado, en un momento en que Cort está contando los ejemplares que siembra" y suprime "cualquier tipo de movilidad con el transporte público".

Matínez ha señalado asimismo que no hay que olvidar que Nuredduna es un proyecto de eje cívico y que el objetivo de esta figura es cohesionar barrios, la ciudad y sus vecinos y "este proyecto se limita a intervenir en 300 metros lineales" y no llega al corazón de Pere Garau, lo que "generará desequilibrios y falta de cohesión social".

En relación a cuál será su postura si se ejecuta el proyecto de Nuredduna tal como está previsto en caso de que dentro de dos años tengan responsabilidades de gobierno en Cort, Martínez ha asegurado que "si nos encontramos con un proyecto que no quieren los vecinos ni los comerciantes intentaremos ajustar este desequilibrio y hacer de Pere Garau la barriada que se merece garantizando la cohesión social y resuelva los problemas de aparcamiento, de movilidad y de transporte".

Martínez no se pronunció sobre si restituiría la circulación en Nuredduna y recordó la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado, que debe desarrollarse y que debe ser "coherente y en el que la movilidad, el transporte y la peatonalización hagan que el barrio funcione".

Por su parte, el presidente del PP Balear, Gabriel Company quiso lanzar el mensaje de que "Palma no es un cortijo del señor Hila ni de la señora Armengol", por lo que no se pueden tomar decisiones contra la ciudadanía", e insistió en que no pueden estar de acuerdo con la peatonalización de Nuredduna ya que a su juicio "se ha comenzado la casa por el tejado, porque antes se deben solventar el déficit de aparcamientos y la movilidad".