Palmario | Anulación judicial de una adjudicación que data de 2011

El 22 de junio de 2011 la junta de gobierno del ayuntamiento de Palma adjudicó a la unión temporal de empresas Arbres de Palma integrada por Acsa y Aglomsa el contrato del servicio de mantenimiento de las alineaciones arbóreas de la ciudad. Se trata de un contrato millonario que, por una adjudicación de cuatro años, superaba los seis millones de euros. Una de las empresas que se habían presentado al concurso, en concreto Acciona, presentó un recurso contencioso administrativo cuya tramitación ha durado nada más y nada menos que una década, aunque finalmente un juzgado de lo contencioso administrativo le dio la razón en una sentencia que ha sido ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Como consecuencia del fallo judicial en la junta de gobierno celebrada ayer se procedió a declarar la nulidad de la adjudicación a Arbres de Palma. No obstante, este acuerdo no tendrá repercusión práctica para ninguna de las partes, porque tanto en la sentencia de primera instancia como en la del Tribunal Superior no se atiende a la indemnización que solicitaba Acciona. Ahora el contrato ya ha sido adjudicado a otra empresa.