Palmario | Can Àngel de Sant Jaume cuelga el cartel de se traspasa

Can Àngel ha colgado el cartel de «se traspasa». El popular bar restaurante de la calle de Sant Jaume no ha podido superar los meses de cierre obligado debido a la pandemia provocada por la covid-19 y, tras 57 años de funcionamiento, cierra. El mensaje que el actual propietario Àngel Casellas dejó en Facebook en diciembre del año pasado felicitando la Navidad a sus clientes dejaba ya entrever este desenlace. Enseguida que se supo la noticia, numerosos clientes lamentaron no poder degustar más, al menos siendo el actual propietario el encargado del negocio, los menús a precios asequibles que se servían a diario, las cervezas y, en especial, las pomadas, «las mejores de Palma» según algunos. Probablemente por eso cuando abrió sus puertas y durante muchos años, se convirtió en el «refugio» de muchos estudiantes menorquines. El actual propietario, Àngel Casellas, regenta el establecimiento desde 2004, año en el que su padre se lo traspasó. En 2014 afrontó un «lavado de cara» que incluyó el cambio del pavimento, aunque mantuvo buena parte del mobiliario y el cartel de hierro característico situado en la fachada de acceso.