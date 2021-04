Palmario | Perpinyà no será el nuevo secretario del PSOE-Ponent

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha sido nombrado hace unos días presidente de la agrupación del PSIB-PSOE Palma Ponent debido a la dimisión de su hasta ahora secretaria general Carmen Orte para presentarse como candidata a rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Si bien no se sabe quién será el sucesor o sucesora de Orte al frente de la agrupación socialista más influyente y numerosa de la ciudad, lo cierto es que Perpinyà no podrá optar al cargo ya que siendo el presidente de la gestora no puede hacerlo. En la misma situación aunque como miembros de este órgano transitorio se encuentran también la concejala de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, y el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau. En el caso de Perpinyà, asegura que no aspiraba al cargo, puesto que el trabajo en Emaya y como concejal de Medio Ambiente de Cort le absorbe prácticamente todo su tiempo.

Un concierto para el 90 aniversario de la II República

Cada partido lo hará a su manera si es que lo hace, pero el Ayuntamiento ha decidido conmemorar el 90 aniversario de la proclamación de la II República con un concierto de la banda municipal Simfovents Palma. El acto se celebrará el miércoles, día 14 de julio, a las 17:00 horas en Ses Voltes. El concejal Llorenç Carrió, junto con el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, presentaron este acto acompañados por representantes de la Comissió 90 aniversari de la II República Lila Tomàs y Miquel Rosselló.

Concurso juvenil de microrrelatos

Las bibliotecas de Son Cladera, Son Ximelis, Son Sardina, Son Gotleu y el Coll d’en Rabassa han organizado la séptima edición de microrrelatos para jóvenes de entre 12 y 18 años.