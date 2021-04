Palmario | Las obras no esperarán a la ficha del Parc de la Mar

La comisión del Centro Histórico del ayuntamiento de Palma aceptó la propuesta de Arca de incluir el Parc de la Mar en el catálogo de elementos histórico-artísticos y patrimoniales y, en consecuencia, elaborar la correspondiente ficha. Además, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, aceptó tomar como modelo, que no significa la inclusión sin más de todos sus elementos, el documento elaborado por la entidad proteccionista en el que también ha participado el arquitecto Pere Nicolau, integrante del grupo Zócalo ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento para la redacción del proyecto del espacio libre público. Todo lo anterior, siendo verdad, no significa en modo alguno que las obras previstas por el departamento de Infraestructuras de Cort para la ejecución de la primera fase de la reforma prevista se vayan a paralizar. Este extremo fue confirmado ayer por el portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, quien afirmó que la inversión de 955.000 euros previstos en esta primera fase procedentes de los fondos de Capitalidad que siguen adelante. Eso sí, el inicio de las obras está pendiente de la aprobación del proyecto presentado por parte de la comisión del Centro Histórico, organismo al que ya se le han presentado, por ejemplo, varias muestras de nuevo pavimento.

Sin fecha para la retirada del mural del Armadams

El mural realizado en la fachada del Hotel Armadams por el artista José Luis Mesas sin contar con la preceptiva licencia municipal no tiene fecha para su retirada puesto que aún no se ha concluido el expediente de infracción urbanística abierto por el departamento de Modelo de Ciudad. Mientras tanto, y hasta que no se haya repuesto la legalidad conculcada, ya que se trata de una acción ilegal e ilegalizable, la propiedad no podrá conseguir ninguna licencia urbanística para realizar reformas en el establecimiento.