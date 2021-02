El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Palma (integrado por el PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma), Alberto Jarabo, ha instado esta mañana a que "todas las administraciones" asuman el compromiso de cesar a los altos cargos que se salten el protocolo de vacunación.

Jarabo ha recordado que el Ayuntamiento de Palma en el pleno municipal correspondiente al pasado mes de enero "asumimos este compromiso ético" y aseguró que, si se da el caso, "lo vamos a cumplir".

En relación a si tiene conocimiento de que algún alto cargo del Ayuntamiento o concejal ha sido vacunado, el portavoz municipal ha asegurado que "hasta donde yo sé, no se ha vacunado nadie y tampoco nos lo han ofrecido, y espero que no aparezca ningún caso extraño no declarado".

El compromiso de dimitir o cesar de forma inmediata por parte de los concejales o altos cargos municipales que se salten el protocolo de vacunación se adoptó por unanimidad a propuesta del grupo municipal Ciudadanos en el pleno celebrado el jueves de la semana pasada.

El acuerdo considera que las personas que se han saltado el protocolo lo han hecho "en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitan con prioridad esta vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de esta irregularidades inadmisibles".