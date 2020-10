La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Joana Maria Adrover, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación con el fin de explicar la actuación policial y política en relación al acta levantada por la Policía Local en la madrugada del pasado día 7 al Hat Bar, en el que la presidenta del Govern, Francina Armengol, estuvo tomando copas hasta altas horas de la noche.

La concejala ha manifestado que está asistiendo "con bastante estupefacción" a los "ataques, mentiras y tergiversaciones" de lo realmente ocurrido, al tiempo que "se insinúan tramas corruptas para hacer desaparecer el acta desde la policía, y que tenemos un cuerpo que se doblega al poder político de turno de forma delictiva".

La concejala ha insistido en que tanto ella como el jefe de la Policía Local, José Luis Carque, no tuvieron conocimiento de la existencia del acta de denuncia al Hat "hasta el día 21", cuando un periodista le preguntó por esta cuestión tras la insinuación que había lanzado en el Parlament el presidente del PP Balear, Biel Company.

Para Adrover, el hecho de que ni ella ni el jefe de la policía tuvieran la menor noticia de esta actuación "es la prueba de la total independencia con la que actúan los distintos departamentos policiales".

Igualmente, ha desvinculado nuevamente la instrucción de servicio que salió el día 8 (un día después del acta de inspección del Hat) en la que, haciendo referencia a otra instrucción de 2016, recordaba a los agentes la responsabilidad en la que podía incurrir si revelaban actuaciones relacionadas con su trabajo saltándose el procedimiento reglamentario.

Adrover insistió en que este "recordatorio" se hizo por la publicación el día 6 de fotografías de las nuevas bicicletas eléctricas realizadas dentro de las dependencias policiales en las que también salían agentes en sus puestos de trabajo plenamente identificables, hecho que podía comprometer su seguridad.

En relación a la "desaparición del original del acta", que volvió a aparecer cuando el pasado viernes se denunció el hecho en la Policía Nacional por presunta falta de custodia de documento público y por revelación de secretos, reiteró que "en ningún momento ha estado paralizado o en peligro la tramitación de la sanción", puesto que esta estaba debidamente inscrita y el procedimiento iniciado.

Por lo que respecta a la investigación interna de los hechos que se realiza junto con la Policía Nacional, la concejala ha confirmado que, de momento no hay conclusiones. Prefirió no precipitarse ya que "la desaparición del acta original podría deberse a que esta se había traspapelado" o por otras circunstancias que no necesariamente deben ser delictivas.

Las explicaciones de la concejala se producen un día antes de su comparecencia ante el pleno para que explique esta cuestión solicitada por el grupo municipal del PP.