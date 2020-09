Palma cierra 27 pistas deportivas municipales para evitar contagios de covid

El Ayuntamiento de Palma ha decretado, de forma temporal, el cierre de 27 pistas deportivas municipales exteriores situadas a diferentes puntos de la ciudad para evitar el riesgo de contagio del coronavirus.

Las pistas cerradas son: Son Cladera, El Pil—Lari, Dr. Alexander Fleming, Exteriors Son Moix, Verge De Lluc, Can Caimari, La Riera, Can Baró, La Fertilizadora (Son Costa), Son Rullan, Orson Welles, Mare De Deu De La Victoria, Jorge Luis Borges, Can Tarres, Son Perera, Torre D'En Pau, Bosc Sa Ribera, Sagrat Cor, Reina Sança De Nàpols, Can Simonet, La Riera E.V, Son Ximelis Parc, Aparcament Manacor, Bosc Sa Ribera, Eev, Son Oliva, Pista Can Cota y Pista d'Establiments, con el objetivo de reducir al máximo la transmisión del virus y minimizar el impacto en la salud y en la sociedad, ha informado el Ayuntamiento.

Únicamente en el caso de las pistas exteriores de Son Moix se podrá autorizar la reserva previa para prácticas deportivas que puedan garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Esta medida se ha tomado teniendo en cuenta la actual situación de incremento de la transmisión del covid-19, que hace necesarias restricciones a las situaciones que presentan un riesgo más alto de contagio, y garantizar adecuadamente las medidas sanitarias encaminadas a evitar que la infección se extienda, ha explicado Cort en un comunicado.