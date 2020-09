La dirección de la empresa "lamenta los perjuicios causados"

El director de la EMT, Mateu Marcús, lamentó los "inconvenientes" provocados por las movilizaciones a los ciudadanos "en un día de lluvia ya de por sí complicado y cuando la segunda oleada de la pandemia está provocando un preocupante aumento de contagios en nuestra ciudad".

Para Marcús, es "decepcionante la falta de empatía que están demostrando algunos sindicatos con la realidad que están padeciendo la mayoría de empresas y trabajadores". Aseguró que "casi es tradición que se convoque una huelga al año en la EMT", pero insistió en que "con la que está cayendo, ahora no toca", puesto que se trata de "un castigo a la ciudadanía del todo injustificable". Marcús aseguró también que "en la reunión mantenida el pasado viernes en el TAMIB se aceptaron cerca del 40% de los puntos presentados por el comité de empresa". No obstante, insistió en que, "tal como ya avisamos" no se cederá "en puntos que consideramos como un auténtico abuso, como pretender cobrar el plus por el manejo de dinero en metálico durante el estado de alarma, cuando este trabajo no se realizó por motivos de prevención sanitaria y a petición de los propios sindicatos". Por su parte, el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, manifestó que "la empresa ha velado en todo momento para que los trabajadores no vieran mermados sus derechos ni congelando sus salarios, que han subido el 2% acordado, ni con la aplicación de ERTE u otros recortes, como ha pasado en la práctica totalidad de las empresas, también en algunas públicas de nuestro sector".

El concejal recordó que el Ayuntamiento ha aportado 16 millones para "rescatar" a la empresa debido al desplome "brutal" del número de usuarios y de ingresos, que ya supera los 13 millones", y ha reiterado que el equipo de gobierno "mantiene firme el compromiso de que la empresa siga siendo pública".

Por su parte, la portavoz del PP en Cort, Mercedes Celeste, tal como ya hiciera la semana pasada la representante de Ciudadanos Eva Pomar, criticó la actitud del alcalde, José Hila, y exigió su intervención para poner fin al conflicto.