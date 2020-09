La empresa rebaja al 60% el seguimiento del primer paro en la EMT

La dirección de la Empresa Municiapal de Transportes (EMT) rebaja al 60% el seguimiento del primer paro de dos horas de duración convocado por los trabajadores de la empresa, mientras que el comité de huelga afirma que han parado "prácticamente el 100%" entre las 8 y las 10 horas los buses que no entraban en el cupo del 30% que tenían asignados servicios mínimos.

Según la empresa 90 de los 160 buses que debían realizar servicio esta mañana se han sumado al paro parcial. Asimismo, según la dirección, se han producido retrasos de entre 20 y 30 minutos en la salida de los buses de las cocheras al inicio de la jornada debido "a la actuación de los piquetes informativos", aunque "no se ha registrado ningún incidente destacable".

Desde la dirección se afirma asimismo que los piquetes "se han situado en paradas céntricas de la ciudad como la plaza de España como medida de presión para que los conductores secundaran las movilizacionesm, deteniendo el servcio y obligando a los usuarios a bajar del autobús en estos puntos, a lo que se han negado algunos conductores".

El director de la EMT, Mateu Marcús, ha lamentado los "inconvenientes" provocados por estas movilizaciones a los ciudadanos "en un día de lluvia ya de por sí complicado y cuando la segunda oleada de la pandemia está provocando un preocupante aumento de congagios en nuestra ciudad".

Para Marcús, "resulta decepcionante la falta de empatía que están demostrando algunos sindicatos con la realidad que están padeciendo la mayoría de empresas y trabajadores" y ha recordado que "casi es tradición que se convoque una huelga al año en la EMT" pero ha insistido en que "con la que está cayendo, ahora no toca" puesto que se trata de "un castigo a la ciudadanía del todo injustificable".

El director genrente asegura que, pese a que no estar de acueerdo con las reclamaciones de los trabajadores, en la reunión mantenida el pasado viernes en el TAMIB "se aceptaron cerca del 40% de los puntos presentados por el comité de empresa". No obstante, insiste en que, "tal como ya avisamos" no se cederá "en puntos que consideramos como un auténtico abuso, como pretender cobrar el plus por el manejo de dinero en metálico durante el estado de alarma, una función que, como bien saben los delegados sindicales, no se realizó por motivos de prevención sanitaria y a petición de los propios sindicatos".

Por su parte, el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, ha manifestado que "las huelgas son el último recurso en una demanda laboral, por lo que no estamos en esta situación". Asimismo ha recordado que en estos momentos difíciles "la empresa ha velado en todo momento para que los trabajadores no vieran mermados sus derechos ni congelando sus salarios, que han subido en 2% acordado, ni con la aplicación de ERTEs u otros recortes, como ha pasado en la práctica totalida de las empresas, también en algunos públicas de nuestro sector".

Dalmau ha insistido en que "salvaguardar estos derechos y compensar la brutal bajada de pasajeros e ingresos ha situado a la EMT en un momento económico crítico que ya ha provocado la intervención y el rescate de la empresa por parte del Ayuntamiento, con una aportación extraordinaria de 16 millones de euros".

El concejal ha insistido en que el equipo de gobierno "mantiene firme su compromiso en la defensa del carácter público de la empresa, así como de los derechos retributivos y laborales de sus trabajadores". Por último, ha afirmado que "estos últimos años se ha iniciado una modernización de la EMT sin precedentes, con la contratación de nuevos conductores y la renovación de la flota con autobuses modernos y más sostenibles o la recuperación de la gestión pública del taller que se privatizó en 2000", por lo que "si la voluntad fuese privatizar la empresa", tal como acusan algunos sindicatos, "nade de eso se hubiera hecho".