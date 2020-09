La falta de acuerdo aboca al primer paro de la EMT convocado para el lunes

La falta de acuerdo entre los representantes sindicales de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la dirección de la compañía aboca a que el próximo lunes los buses realicen el primero de los paros parciales de dos horas convocados para tres días de la próxima semana, a los que seguirá una huelga indefinida de 24 horas a partir del día 14 de septiembre.

No obstante, "no todo está perdido" aún en opinión de la representación sindical, puesto que las negociaciones continuarán hoy en el TAMIB con el análisis de una contrapropuesta presentada por el comité de empresa consistente, básicamente, en la posibilidad de que "se ponga fecha a cada uno de los principales puntos que reclamamos ya que alegan que ahora no pueden aceptarlos todos", manifestó ayer al término de la reunión el portavoz del comité de huelga, Juan Antonio Salamanca.

Este representante sindical lamentó que la dirección de la empresa se presentara ayer en el TAMIB "con la misma actitud negativa que ha demostrado en los días anteriores, sin presentar ninguna propuesta que ayude a poner fin al conflicto".

Según los representantes sindicales fue el comité de empresa quien, "en aras de llegar a un acuerdo" hicieron "una propuesta de acercamiento y les hemos vuelto a emplazar para que nos contesten mañana (por hoy)". Por ello, consideran que, "una vez más, el comité de huelga está demostrando su intención y buena voluntad de llegar a un acuerdo". Lamentaron que ni el alcalde, José Hila, ni el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, se hayan implicado en la resolución del conflicto e insistieron en la necesidad de que la primera autoridad municipal "dedique unos minutos de su precioso tiempo a analizar la contrapropuesta realizada".

Por su parte, desde la dirección de la EMT pusieron en valor la continuidad de las negociaciones para conseguir la desconvocatoria de los paros y afirmaron que la empresa ha realizado "grandes esfuerzos para mantener los puestos de trabajo y garantizar la estabilidad laboral en un año marcado por la pandemia en el que se han perdido, entre enero y agosto, más de 14 millones de pasajeros".

Asimismo, el director de la EMT, Mateu Marcús, puso de manifiesto su voluntad de "seguir negociando y acercando posturas con los sindicatos partiendo siempre de la base de que la empresa vive un año marcado por la crisis". En la misma línea que el alcalde, Marcús recordó que la empresa se ha tenido que adaptar a la nueva realidad con el objetivo de mantener el empleo.