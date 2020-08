Esta foto es cursi, peeeeero no era mi intención que lo fuera. Estaba tranquilamente dando un paseo y me fijé en la sombra proyectada del faro (o baliza o lo que sea) en el reflejo del sol en el agua (cosa que me hizo gracia sin más). Hice la foto... y a la pareja que parece que está a punto de declararse amor eterno a la izquierda no la vi hasta descargar la foto al día siguiente, ¡lo juro!