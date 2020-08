Los vecinos de Santa Catalina, hartos de la proliferación de músicos callejeros

La asociación Barri Cívic de Santa Catalina denuncia que la proliferación durante el verano de músicos callejeros está siendo especialmente molesta este año porque, como no hay ambiente en las zonas turísticas, los artistas se han congregado en las calles del barrio con terrazas de restaurantes. El decreto anunciado por Cort hace una semana prohíbe actuar en toda Santa Catalina, pero "aún no está en vigor, ya que no ha sido publicado en el BOIB", explicaron desde Participación Ciudadana, donde calculan que "en 15 días estará". Sin embargo, la entidad vecinal recuerda que "la normativa anterior también lo prohibía y la Policía Local ni aparece, pese a las molestias que causan, sobre todo los viernes y sábados, debido a que la música impide escuchar la televisión y descansar por la noche".