Denuncian la pésima situación de los vigilantes de Son Tugores

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Balears criticó ayer la "incompetencia" de la Inspección de Trabajo por no actuar ante las denuncias contra Trablisa y la empresa municipal Emaya sobre la situación de los vigilantes de seguridad del control de accesos de Son Tugores. El sindicato las lleva prsentando desde septiembre por "tener en estado de abandono" a estos vigilantes, según dijo en un comunicado de prensa en el que aseguraba que estos empleados trabajan "en una garita que, cuando llueve, se inunda, no tienen calefacción, no tienen agua potable", y "el baño es portátil y no dispone de agua ni medidas de higiene", tal como enumeraron.

Además, Comisiones Obreras sostiene que los vigilantes no han recibido gel hidroalcohólico, guantes ni mascarillas durante la pandemia. El sindicato denunció de nuevo este servicio de Emaya en junio. "Y lo único que comprobamos es que hace unos días pusieron un extintor y una cortina en la garita", protestó la organización sindical, que concluye la nota exigiendo la intervención de Inspección de Trabajo.