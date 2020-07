El rey emérito seguirá teniendo, por ahora, su plaza

La plaza de la Font de les Tortugues seguirá, por ahora, manteniendo el nombre oficial del rey emérito Joan Carles I al no prosperar las mociones presentadas por separado por los grupos municipales de Unidas Podemos y Més Per Palma, al no tener el apoyo del PSIB-PSOE ni de los demás grupos de la oposición. Tampoco prosperó la moción, también presentada por urgencia por Unidas Podemos, para proceder al cambio de nombre de 17 calles con connotaciones franquistas, incluyendo el de la Avinguda Joan March. En esta ocasión el PSOE y Més se abstuvieron alegando que ya hay varios nombres de los que proponen que han sido sustituidos y por la necesidad de que la propuesta sea estudiada primero por la comisión de toponimia.

Por último, el gobierno municipal aprobó el reconocimiento del funcionario Ateu Martí fusilado por los golpistas poco después del golpe militar del 18 de julio de 1936.