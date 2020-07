Cort proyectará, previa inscripción,15 películas en los barrios

Quince barrios de la ciudad -tres por cada uno de los cinco distritos- disfrutarán a partir de mañana y hasta el próximo 26 de septiembre de la proyección al aire libre de otras tantas películas de cine.

Las entidades ciudanas han escogido tanto los títulos de las películas que se van a proyectar como los emplazamientos de esta actividad incluida en la programación veraniega del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. Debido a las limitaciones de aforo impuestas por al propagación de la Covid-19 los interesados se deberán inscribir previamente en el enlace www.tufaspalma.com.

Las proyecciones se inician mañana en el Parc de Can Simonet del Camp Redó, en el que, a partir de las 22:00 horas se proyectará la película La mujer que sabía leer.

Este el el listado de películas incluidas en el programa Cinema de Barri:

El Camp Redó

Parc de Can Simonet

Dissabte 18 de juliol, a les 22 h

La mujer que sabía leer

Son Cotoner

Amfiteatre del parc de la Riera

Dissabte 25 de juliol, a les 22 h

Beyond Beyond



L'Aranjassa

Pl. de Josep Guasp

Dissabte 1 d'agost, a les 22 h

La novia



El Rafal Vell

Pl. de Josep Maria Llompart

dissabte 8 d'agost, a les 22 h

La llamada



El Puig de Sant Pere

C. de la Pólvora

Dissabte 15 d'agost, a les 22 h

Camarón: flamenco y revolución

Son Cladera

Pl. de les Cales de Mallorca

Dissabte 22 d'agost, a les 22 h

Campeones



Arxiduc

Pl. d'Alexander Fleming

Dissabte 29 d'agost, a les 22 h

Eva



Son Ferriol

Pl. del Prevere Bartomeu Font

Divendres 4 de setembre, a les 21 h

El perfecto anfitrión



Son Roca

Aparcament del CEIP Anselm Turmeda

Dissabte 5 de setembre, a les 21 h

Padre no hay más que uno



Plaça dels Patins

(pl. del Bisbe Berenguer de Palou)

Divendres 11 de setembre, a les 21 h

Train to busan



El Molinar

Parc de Son Perera

Dissabte 12 de setembre, a les 21 h

La vida de Brian



Establiments

Poliesportiu del camí de Sarrià

Divendres 18 de setembre, a les 21 h

El mejor verano de mi vida



Foners

Parc de les Veles

Dissabte 19 de setembre, a les 21 h

Retrato de una mujer en llamas

El camp d'en Serralta

Pl. de Serralta

Divendres 25 de setembre, a les 21 h

La tortuga roja

Plaça Major

Dissabte 26 de setembre, a les 21 h

The night of the hunter