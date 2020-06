La moratoria contra el alquiler turístico en casas no afecta a las más de 4.300 plazas con licencia

c. guasp

Una de las muchas casas de alquiler turístico de Son Espanyolet. c. guasp

La moratoria del Govern contra el alquiler turístico en viviendas unifamiliares de Palma no afecta a las 4.386 plazas vacacionales que ya tienen licencia, por lo que podrán seguir alojando visitantes este verano. El polémico decreto de reactivación económica que esta semana validó el Parlament incluye una disposición adicional que suspende la posibilidad de presentar DRIAT (Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística) en Palma hasta el 31 de diciembre de 2021.

El alquiler turístico en pisos está prohibido en Ciutat desde 2018, aunque se podían solicitar nuevas autorizaciones en chalés y casas entre medianeras hasta el martes, como las que tienen 628 inmuebles en la capital. Según el decreto, la suspensión temporal "obedece a la situación de emergencia y necesidad en materia de vivienda que se da en el término municipal de Palma".

En el aire



Sin embargo, durante el debate parlamentario de la normativa, los grupos políticos del PP, El Pi y Vox se posicionaron en contra de la moratoria, por lo que el Govern tendrá que negociar este punto y otros muchos del decreto 8/2020, ya que finalmente, por un solo voto, se aprobó su tramitación como proyecto de ley. Por ahora, el decreto está en vigor, aunque sufrirá modificaciones debido a que los grupos políticos podrán presentar enmiendas a cada uno de los artículos.

Si el PSOE pretende continuar adelante con algunos polémicos, como la ampliación de hoteles un 15%, tendrá que negociarlo con los partidos de la oposición, sobre todo con El Pi. Su portavoz en el Parlament, Josep Melià, afirmó después del pleno que tienen la intención de presentar un centenar de enmiendas y, entre ellas, intentarán eliminar la moratoria al alquiler turístico.

La gerente de la asociación Habtur, Maria Gibert, considera que "prohibir más altas, cuando ya está muy restringido, no es una medida de reactivación, sino todo lo contrario, ya que los visitantes que se alojan en estas viviendas no solo ayudan a la economía de su propietario, sino también a otros sectores, como el comercio, restauración, ocio, etc.".