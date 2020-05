Los médicos del centro de salud de Pere Garau exigen a Cort solución a la "fecalendemia"

Los médicos de Pere Garau han acusado al Ayuntamiento de Palma de "grave irresponsabilidad" por no haber facilitado un solar donde construir un nuevo centro de salud. Tras la inundación por aguas fecales del área de pediatría, los sanitarios aseguran que sufren "fecalendemia" y no descartan acudir a los tribunales si no se soluciona su problema.

Ante el centro de salud, situado en la calle Joan Bauzà de Pere Garau, el personal y el presidente del Sindicato Médico, Simebal, Miguel Lázaro, han reclamado este viernes al Ayuntamiento de Palma que mueva ficha y al Ib-Salut que permita, de manera transitoria, atender a la población en otro lugar adecuado y próximo a los ciudadanos.

Se trata de la segunda protesta de los médicos en pocos meses, después de que las ratas se colaran en el centro desde el techo.

Después de que este jueves el área de pedriatría del centro amaneciera inundada de aguas fecales procedentes de la vivienda superior, Lázaro ha ironizado al decir que existe la "fecalendemia, una pandemia acotada solo a este barrio".

"Pedimos al Ayuntamiento que priorice, que invierta ya", ha exigido el presidente de Simebal. En caso contrario, si los problemas no se solucionan, "nos plantearíamos incluso medidas legales", ha añadido Lázaro.

En nombre del personal sanitario, la pediatra Idoia Mondela ha descrito las condiciones en que trabajan, con varias inundaciones a la semana, ya sea de agua de lluvia, desaguada de la lavadora o fecales. Sobre la inundación del día anterior, ha asegurado que "no son goteras, son auténticas cataratas de agua".

Como remedio provisional, se ha tabicado la parte afectada, pero la sala de espera se ha quedado reducida a la mitad en plena pandemia, cuando es necesario mantener mayor distancia entre las personas, ha advertido la pediatra.