Lamentan que no haya fecha para reabrir las 'escoletes'

La portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, criticó "la inoperancia" de Cort ante la falta de fecha oficial para que los niños de 0-3 años puedan volver a las escoletes municipales. Pomar dijo que "no entendemos cómo puede ser que el lunes ya se reincorpore el personal de escoletes y, sin embargo, las familias no saben cuándo podrán llevar a sus hijos", apuntando que "el retraso de la administración pone trabas a una efectiva conciliación laboral". En este sentido, aseguró que "hemos echado en falta que desde el Ayuntamiento se presionase más a la Conselleria de Educación, que ha sido incapaz de marcar unos criterios comunes y los ratios que deben tener los centros".

Pomar añadió que no se puede poner como excusa "la falta de entendimiento porque estamos ante gobiernos de los mismos colores en Palma, en Baleares y hasta en el Gobierno de España".

Los regidores de Cs mantuvieron esta semana una reunión con Pimem Escoletes de Mallorca para conocer su situación.