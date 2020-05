El Puerto cierra un carril del Paseo Marítimo para instalar terrazas y pasear

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) destinará un carril del Paseo Marítimo del puerto de Palma a peatones y a terrazas, "con el doble fin de apoyar la reactivación económica de los negocios de la restauración y facilitar también el distanciamiento social", ha informado este viernes, a la espera de entrar en fase dos de la desescalada.

Según ha indicado en una nota, a partir del próximo lunes 25 de mayo, se cortará al tráfico el carril derecho del Paseo Marítimo en el sentido de salida de la ciudad, entre la calle Monseñor Palmer y Portopí. El espacio generado con la supresión de este carril se destinará a la ampliación de aceras y terrazas, mientras que el tráfico rodado dispondrá de dos carriles habilitados para la circulación.

Este espacio para terrazas y peatones se habilitará en tres tramos. El primero, comprendido entre la calle Monseñor Palmer y s'Aigua Dolça, tendrá separado el tráfico rodado con barreras de hormigón tipo New Jersey, con el fin de proteger la integridad física de los clientes de las cafeterías, bares y restaurantes. El segundo tramo, entre s'Aigua Dolça y can Barbarà, verá desplazado un carril el espacio destinado ahora al aparcamiento de coches. Finalmente, el último tramo, comprendido entre can Barbarà y la torre de Paraires, pasará a tener ocupado el carril derecho con vehículos aparcados en cordón, dejando libre todo el espacio que actualmente se utiliza al estacionamiento en batería.