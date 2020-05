Més per Palma apoya la ampliación de terrazas en los parkins de los coches

Més per Palma apoya la ampliación de las terrazas en el espacio ocupado por los vehículos anunciada por el alcalde de Palma, José Hila y el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, que entraría en vigor a partir del próximo lunes, siempre que el Gobierno central acepte que Mallorca entre en la denominada fase I de la desescalada.

El coordinador general de esta formación política, que forma parte del equipo de gobierno de Cort, Miquel Àngel Contreras, ha afirmado que las condiciones de la ampliación de las terrazas anunciadas cumplen los requisitos aprobados en la asamblea genera realizada el pasado día 1 de mayo por el partido de forma telemática. Entre otras condiciones, las medidas son provisionales, no modifican la actual ordenanza de ocupación de la vía pública y no restan ni un metro cuadrado a los peatones.

Al margen de esta cuestión Contreras ha señanado que la asamblea aprobó, con el 86% de los votos, la necesidad de redefinir los objetivos de legislatura después de la crisis sanitaria y aprobó un plan de trabajo para lo que denominó "un postconfinamiento sostenible". Entre las medidas que se proponen con el fin de no retroceder en los avances de Palma para alcanzaar un modelo de movilidad sostenible ha señalado la necesidad de liberar espacio ahora ocupado por los coches para ganarlo para la movilidad peatonal o en bicicleta. Entre otras medidas los ecosoberanistas porponen que se restrinja la circulación a los no residentes en las calles que no forman parte de la red no esencial de la ciudad, priorizar al máximo el transporte público con la señalización de carriles buses e incrementar las frecuencias de las líneas de la EMT.

Para facilitar la movilidad en bicicletra proponen completar al red de carriles bici previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y señalizar un carril de estas características por sentido en las principales vías de la ciudad como pueden ser Avenidas o la calle Aragó. También se debe reforzar el servicio de Bici Palma. Igualmente, apuestan por la ampliación de las aceraas y la ejecución de los ejes cívicos en Nuredunna y el del Camp Redó-Cotlliure.