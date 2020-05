Las terrazas de los bares de Palma ocuparán plazas de parking

El alcalde de Palma, José Hila, y el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, han presentado este jueves la medida que aplicará el Ayuntamiento para facilitar a los establecimientos de hostelería y restauración el cumplimiento de las limitaciones de aforo y el distanciamiento entre personas.

El ayuntamiento de Palma suprimirá temporalmente plazas de aparcamiento para que los restauradores puedan ampliar sus terrazas, facilitando así que se adapten a la normativa. Esta medida no implica ninguna modificación de la Ordenanza de la Vía Pública, ya que será efectiva con el comienzo de la desescalada y su duración estará limitada al tiempo que se recomiende mantener el distanciamiento social y haya restricciones de aforo.

El decreto que lo regula puede ir variando en función de las directrices que establezca el Ministerio de Sanidad. La medida da cumplimiento así a las directrices establecidas en el Boletín Oficial del Estado del domingo 3 de mayo, donde fijaba que la Fase 1 se permitirá la apertura al público de las terrazas manteniendo una distancia física de, al menos, dos metros entre las mesas o agrupaciones de mesas. El artículo dejaba en manos de los ayuntamientos la posibilidad de ampliar las terrazas para facilitar el cumplimiento de la distancia social y poder garantizar, además, un espacio en la calle de dos metros de ancho para permitir el paso de los peatones.

Según ha explicado Hila, "se trata de una medida viva y cambiante, es decir, que se irá modificando a medida que la norma estatal vaya cambiando. Quiero pedir comprensión a los restauradores porque es probable que lleguen solicitudes diversas que tendrán una casuística complicada y que iremos resolviendo. Es un proceso que iremos implementando en la medida de nuestras posibilidades. Pido paciencia".

Para el concejal Alberto Jarabo, "el objetivo es hacer compatible la actividad económica con el uso de los peatones. Con esta ampliación de las terrazas salvamos a muchas familias que se encuentran en una situación económica compleja, a la vez que animamos a la ciudadanía a disfrutar de sus barriadas con las precauciones necesarias. Ganamos también un espacio que hasta ahora ocupaban los vehículos. Espero que restauradores y clientes respeten el descanso de los vecinos. Lo que no podemos permitir es pasar del silencio del confinamiento al ruido descontrolado. Debemos favorecer que el sonido de la vida vuelva con mayor conciencia de la necesidad de una convivencia saludable".

La ampliación de este espacio no supondrá ningún coste para los empresarios y lo pueden solicitar todos aquellos establecimientos de hostelería y restauración (bares, restaurantes y cafeterías) de Palma que dispongan de la pertinente licencia de actividades y que tengan, además, plazas de aparcamiento enfrente de sus locales, independientemente de que se disponga o no de licencia de ocupación de la vía pública. El espacio que se podrá ocupar será estrictamente los aparcamientos situados justo delante de la fachada del establecimiento, en el mismo lado de la acera. No se permitirá, en ningún caso, el lado contrario, es decir, cruzando la calle.

El empresario deberá utilizar el mobiliario que permite la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, esto son mesas, sillas, sombrillas, mamparas y jardineras. También se permite la posibilidad de instalar tarima. Será obligatorio poner mamparas y jardineras para delimitar el espacio y protegerlo del carril de circulación de vehículos. Todo el mobiliario, a excepción de las jardineras y de la tarima (en caso de que haya), se deberá recoger todos los días cuando se cierre el local.

El horario de actividad será hasta las 23 h coincidiendo con las franjas horarias de salida y paseo. No se podrán eliminar reservas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad, ni tampoco espacios de carga y descarga, paradas de autobús y de taxi. Tampoco los puntos de reserva de carga de vehículos eléctricos ni aparcamientos de bicicletas.

Para solicitarlo, el interesado deberá registrar su petición mediante una instancia en las Oficinas de atención a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento. El área de Gobierno Interior hará un registro y trasladará la información a las áreas afectadas. La solicitud ya supone la aceptación. La adaptación será progresiva.