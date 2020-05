Recogida de firmas virtual para "salvar" la plaza del Vapor de es Jonquet

La asociación de vecinos de es Jonquet ha iniciado una recogida de firmas virtual a través de la plataforma change.org en la que reclaman al Ayuntamiento de Palma que la plaza del Vapor de la barriada "conserve su configuración abierta a la bahía y al molino d'en Carrreres", algo que, el Plan Especial de Protección (PEP) que Cort está apunto de aprobar definitivamente, "no garantiza". En caso contrario, en opinión de esta asociación vecinal, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la barriada por parte del Consell de Mallorca hace ya una década "habrá sido en vano".

En su petición, iniciada hace dos días en las redes sociales y que ya cuenta con un centenar de adhesiones, los vecinos recuerdan que durante cerca de 10 años "hemos ido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento a expresar nuestra disconformidad con los sucesivos PEP que se han redactado", que "siempre se convertían en planes de urbanización, no de protección".

Afirman asimismo que "continuamente hemos pedido que se respetaran las tipologías, usos y visuales (algo que no contempla el PEP en la zona del molino de agua) y el uso vigente de equipamiento sociocultural en los dos molinos de Llevant, que tampoco se contempla".

Además, de las reivindicaciones anteriores, que siguen vigentes porque la propuesta actual no las recoge, con la acción iniciada hace dos días se pretende insistir en la necesidad de que la plaza del Vapor conserve su configuración abierta a la bahía y al molino d'en Carreres. La misiva finaliza con el lema utilizado por la entidad en estos últimos años: "Protegir no és destruir, preservar no és urbanitzar. Salvem es Jonquet!"