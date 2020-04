El tráfico aumentó un 21% en Palma en la primera semana de confinamiento total

El tráfico en las principales calles de la ciudad aumentó en un 21% durante la primera semana de confinamiento total. Pese a lo anterior, la media de vehículos contabilizados entre el día nueve de marzo, poco antes de que se adoptaran por parte del Gobierno central las primeras medidas por el estado de alarma, y el pasado día seis de abril arrojó una disminución del 77,18% del tráfico rodado, porcentaje considerado por los responsables municipales de Movilidad como muy significativo y que pone en evidencia el alto grado de cumplimiento de las medidas de confinamiento.

No obstante, con la entrada en vigor el pasado lunes, día 30 de marzo, del denominado confinamiento total, ya que dejaron de poder circular las personas que no se dedican a trabajos considerados como no esenciales, no se ha producido una mayor disminución de vehículos, sino que estos, en relación a este día y considerando el período comprendido hasta el día 6 de abril, se han incrementado en una media del 21%, auque no de forma uniforme.

En concreto, en el tramo del paseo Matítimo comprendido entre Monsenyor Palmer y el Auditorium la media de vehículos entre el 30 de marzo y el 6 de abril pasó de 1.648 a 2.388, con un incremento del 44,99%. En el tramo de las Avenidas comprendido entre 31 de Desembre y Font i Monteros el incremento fue aún mayor (del 60,39%) ya que los coches contabilizados en este período pasaron de los 1.545 el 30 de marzo a 2.478 el 6 de abril. Los incrementos han sido más moderados en otras calles importantes de la ciudad, como en el tramo de Aragó comprendido entre es Güell y Reis Catòlics, con un aumento del 16,34%. Desde Movilidad no saben muy bien cómo interpretar este fenómeno, cuyas posibles causas atribuyen al hecho de que al endurecerse las medidas de confinamiento puede haber aumentado el tráfico de vehículos de servicio público, el destinado al transporte de mercancías o el de la venta a domicilio, sin descartar una posible "relajación" por parte de los ciudadanos.

Suspensión del acuerdo



En relación al acuerdo de la junta de gobierno por el que se requería a parte de la plantilla de los vigilantes de la ORA a realizar funciones informativas y de apoyo a la Policía Local, el equipo de gobierno ha decidido suspender su ejecución a la espera del informe requerido al ministerio del Interior para que ratifique o no el emitido por el jefe del área Formativa y de Informes del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad.

Todo ello pese a que el informe redactado por los servicios jurídicos municipales pone de manifiesto que, entre las tareas incluidas en el contrato de los vigilantes de la ORA, se contemplan las de información a la ciudadanía y de control y vigilancia de la vía pública, tarea considerada asimismo como esencial en el decreto del Gobierno central.