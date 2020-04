Adéu a Jaume Arrom, 'en Jaume de Verge de Montserrat', un home bo

El passat 28 de març ens va deixar un home bo. Pare de família, treballador qualificat en la seva època laboral, interrompuda de forma prematura per la malaltia, però capaç de continuar allò que va ser la seva passió: la cura de la família i el servei, també qualificat, a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat del Rafal (Palma).

A en Jaume Arrom Gomila, llorità d'origen i veïnat des de fa molts d'anys al Rafal, el recordarem sempre com a un home d'Església, un laic compromès amb la seva parròquia, en qualsevol tasca. A la parròquia del Pont d'Inca, va participar assumint responsabilitats en les comunitats cristianes que animava el carismàtic mossèn Ferran Bonnín, on també va ser cap d'agrupament a l'Escoltisme. És a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat on hi ha donat més temps, més dedicació, més servei, més vida. Així s'explica que el coneguésim com a en Jaume de Verge de Montserrat.

Ell, en Jaume, ja hi era als inicis de la parròquia (als locals "provisionals", que duraren 25 anys), va continuar essent-hi quan varen passar al nou temple i locals parroquials (inauguració i consagració l'any 1993), i ha continuat essent-hi fins al dia en què ens varen dir que havíem de tancar les parròquies.

Des de sempre en Jaume va estar al servei de la parròquia amb constància i passió. L'estimava com a seva. Lleial amb tots els rectors, discret, prudent, eficient, s'implicava en tot allò que se li proposava: ministre de l'eucaristia, lector, visita als malalts, atenció al telèfon, participant en el cor, vetlant perquè a la parròquia els serveis de neteja, sala parroquial, administració, i un llarg etc. funcionessin amb normalitat. I des de fa uns anys va assumir tasques relacionades amb la Pastoral Penitenciaria i el Camí de Santiago.

En Jaume ha estat, a la pràctica, el responsable parroquial. No li va fer falta mai el nomenament per tenir el reconeixement i l'estima del rector, dels feligresos i d'altres col·laboradors. Entenia molt bé quin era el seu lloc a la parròquia i estava sempre, exquisitament atent, a no caure en la temptació del clericalisme i amb la seva presència a la parròquia va possibilitar que els rectors poguessin atendre altres camps pastorals.

Agraïm la seva presència en les nostres vides i en la vida de la parròquia. Sens dubte amb persones com en Jaume, dignes de la responsabilitat que se'ls confia/ encomana, moltes parròquies podrien continuar obertes a la barriada, al poble, encara que ens faltin capellans. Ell, des del cel ens encoratjarà en aquesta tasca de promoure vocacions laicals al servei de la comunitat. Descansi en pau.